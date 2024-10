Torna la rassegna “Scriabin Concert Series” con pianisti da tutto il mondo

Da sabato 12 ottobre alla Chiesa dei Bigi riprende l’appuntamento con la grande musica



Grosseto: Con la stagione autunnale riprende “Scriabin Concert Series”, la rassegna di recital pianistici organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

Il primo appuntamento è sabato 12 ottobre: ogni evento sarà il sabato alle 17.30 e l’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione e per l’Orchestra sinfonica di Grosseto e 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti). Per informazioni è possibile chiamare il numero 351 4397974.

«Quest’anno, grazie al crowdfunding organizzato da Banca Tema e Deaginger e il contributo di tanti sponsor, siamo riusciti a creare una rassegna di altissimo livello – spiega il creatore e direttore artistico della rassegna Antonio Di Cristofano –, dando spazio a tanti giovani artisti di tutto il mondo, facendoli partecipare ad una pregevole rassegna che andrà avanti da ottobre 2024 a maggio 2025 con quindici appuntamenti da non perdere».

Per ringraziare i sostenitori sarà dato loro il diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti che potranno essere comprati tre giorni prima del concerto, il mercoledì. Dal giovedì al sabato sarà dato spazio agli altri spettatori.

Si inizia sabato 12 ottobre alle 17.30 con il giovanissimo Filippo Tronchi. Sabato 26 ottobre è la volta del pianista macedone Emil Ribarski. Gabriele Laura è il protagonista del recital di sabato 9 novembre. Viene dalla Cina la pianista Xing Chang che suonerà sabato 23 novembre. Sabato 7 dicembre è Sarah Giannetti l’ospite d’onore, mentre Nicola Mazzei è il protagonista dell’appuntamento di sabato 21 dicembre. Inaugura l’anno 2025 Davide Conti che si esibirà sabato 11 gennaio sempre alla Chiesa dei Bigi alle 17.30. Sabato 25 gennaio è la volta del serbo Milan Slijepčević. A febbraio due appuntamenti, sabato 8 con Daria Vasileva, e sabato 22 con Emanuele Caporali. Viene dalla Turchia la concertista Cansu Sanlidag, protagonista sabato 8 marzo. Ad esibirsi sabato 22 marzo è la lettone Katrina Suroveca. Sabato 5 aprile suonerà per il pubblico della rassegna Mirko Galeazzi e il 19 aprile Sara Morseano. Sabato 3 maggio chiude la stagione musicale dello “Scriabin concert series” Fabio di Gennaro.

Si ringraziano gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione della rassegna promossa dell’associazione musicale Scriabin: Banca Tema, Generali Assicurazioni, Hera Soluzioni Territoriali, Mario Gennari Legnami, Bricolarge, Associazione Pianofriends, Hotel Granduca, Nuova Solmine, Aurelia Antica Shopping Center, Maremma Magazine, Banca Mediolanum, Rotary Club Grosseto, Semar Arti Grafiche, PuntoCom Comunicazione.