Torna il corso per Agente di commercio: Confcommercio Grosseto svela i dettagli

Le pagine degli annunci di lavoro sono sempre a caccia di nuovi agenti di commercio.



Grosseto: Questa opportunità praticamente costante che offre il mercato in provincia di Grosseto e della Toscana motiva la Confcommercio a proporre una nuova edizione del suo corso professionale per “Agenti e rappresentanti di commercio”.

Chi vuole svolgere questa attività, però, deve possedere i requisiti professionali. Il corso è finalizzato proprio a questo, è riconosciuto dalla Regione Toscana, e quindi consente di ottenere l'abilitazione prevista dalla legge. Un corso “storico” nel catalogo della formazione curata dall’associazione che, con il sindacato “Fnaarc” (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio), rappresenta i liberi professionisti della categoria e li accompagna nel quotidiano dando loro tutti i servizi specifici per esercitare in concreto la professione. La prossima edizione del corso inizierà il 7 marzo 2023.

“Sarà una lezione a settimana, fissata al martedì - spiegano nel dettaglio dalla Confcommercio Grosseto - con orario dalle 14.00 alle 19.00 per un monte di 80 ore in totale, di cui la metà on line (Fad sincrona) e la metà in presenza in aula. La data di fine corso è stabilita al 20 giugno 2023. Il costo di partecipazione è di 400 euro”.

Durante le lezioni verranno trattati i seguenti argomenti: normativa contrattuale degli agenti e rappresentanti di commercio, diritto commerciale, nozioni di legislazione tributaria, economia aziendale, organizzazione e tecnica di vendita, tutela previdenziale assistenziale.

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo degli allievi previsti. Gli interessati possono inviare una e-mail a formazione@confcommerciogrosseto.it.