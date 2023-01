Tutte le partite del week-end

Grosseto: Torna al successo la prima squadra della Pallacanestro Grosseto. La Promozione di coach Manganelli interrompe la striscia negativa vincendo con Certaldo davanti al folto pubblico di Via Austria con il risultato di 67-50, una bella vittoria che per il morale conta più di due soli semplici punti in classifica.

Per quanto riguarda gli altri risultati delle formazioni PGR brillano le vittorie di Under 17 Gold e Under 15 Gold che rispettivamente liquidano Piombino in casa con il risultato di 76-66, mostrando una grande prova di carattere, ottima difesa e determinazione contro la seconda formazione in classifica mentre per gli under 15 Gold vittoria abbondante in casa di Firenze2 Basket per 50-70: partita mai in discussione con un terzo quarto che permette ai grossetani di allungare e chiudere la partita terminando il girone di andata con una vittoria importante per la classifica.



Per gli under 13 la prima partita in casa del girone di ritorno segna una vittoria per i ragazzi di Coach Massai su Venturina con il risultato di 90-31, consolidando il primo posto in classifica a pari punti con Invictus Livorno. La gara si mette sui binari giusti già nei primi due quarti dove i padroni di casa concedono solo 10 punti alla squadra livornese, chiudendo il primo tempo sul 44-10. La ripresa continua sugli stessi binari con i padroni di casa che gestiscono la partita chiudendo il match sul 90-31.

Battuta d'arresto per gli Under 19 Gold che lasciano i due punti a Cecina (74-61). I locali fin da subito prendono in mano il ritmo della partita, Grosseto va a strappi e dopo il primo quarto chiuso sul -8, prima va sotto di 12, poi rientra a contatto e di nuovo va -12 all'intervallo. Nel terzo quarto Cecina scappa e tocca il massimo vantaggio sul +18, Grosseto non ci sta e rientra fino a -8 a metà ultimo quarto, senza però avere la forza di tornare a contatto, chiudendo 74-61.