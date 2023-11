Torna "Al Cassero... è Natale!" con la mostra dei presepi dedicati al tema della pace

Al via il Concorso promosso dall’Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto, che sarà l’ambasciatore della pace della Caritas Diocesana

Grosseto: La mostra dei presepi si conferma uno degli appuntamenti più attesi della terza edizione di "Al Cassero... è Natale!", l’evento promosso ed organizzato dall’Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto, che lo scorso anno ha superato la soglia delle 10mila presenze. Quest’anno la manifestazione si terrà nei giorni 2 e 3 dicembre, dall'8 al 10, dal 15 al 17 e dal 21 al 30 dicembre, con orario 15.30 - 19.30 (ultimo ingresso alle 18.45), con il Cassero senese e la Fortezza medicea che si trasformeranno nuovamente nel magico Villaggio di Babbo Natale. Tante le piacevoli novità del ricco programma, che prevede anche la presenza nei sotterranei della Fortezza del Grinch, il "gatto con il cappello" che si aggirerà nel Villaggio e farà di tutto per sabotare il Natale. Anche quest'anno ci sarà la mostra di presepi, realizzata in collaborazione con la Caritas Diocesana, dedicata al tema della pace. “Presepi al Cassero per la Pace” nasce in un momento particolare in cui il concetto della pace è più che mai sentito ed attuale. Per questo, il messaggio di pace lanciato da questa iniziativa vuole essere un’espressione di vicinanza a tutte le popolazioni che nel mondo sono vittime dirette ed indirette della guerra.

“Il presepe è di per sé un esplicito richiamo alla pace ed alla dimensione di fede del Natale, e proprio per questo l’Istituzione “Le Mura” e la Caritas Diocesana di Grosseto vogliono offrire una vetrina di assoluto pregio ai presepi realizzati dalle scuole e dagli appassionati” ha dichiarato Alessandro Capitani, Presidente dell’Istituzione “Le Mura”.

“Un’arte antica, quella di mettere in scena la nascita di Gesù; un’arte che nei secoli, da quando San Francesco realizzò il primo presepe a Greccio, si è diffusa nel mondo e che ogni anno assume una valenza che sopravanza ogni piccola meschinità del mondo. La nascita di Gesù è per ciascuno di noi un simbolo e chi rappresenta, attraverso le proprie mani, questo momento, cerca di lanciare un messaggio a sé stesso e al mondo. Un messaggio di pace e di ricerca di quella serenità che dovrebbe abbracciare tutto il mondo” ha detto Don Enzo Capitani della Caritas Diocesana di Grosseto.

La partecipazione alla realizzazione ed esposizione dei presepi è aperta a tutti: privati, famiglie, associazioni, organizzazioni, gruppi, istituzioni pubbliche, parrocchie, scuole, centri ricreativi. I presepi dovranno avere dimensioni massime di cm 80 x 80 e dovranno pervenire entro lunedì 27 novembre alle ore 12,00, previo accordo con il personale di Istituzione “Le Mura” (orari ufficio 8,30 – 12,00 dal lunedì al venerdì). Stante l'esiguità degli spazi a disposizione, saranno accolte soltanto le prime domande pervenute. Al termine della manifestazione, le opere saranno riconsegnate agli espositori.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi direttamente a Istituzione “Le Mura” - Via Mazzini, 99 - 58100 Grosseto tel. 0564/488081 - www.lemuradigrosseto.it - mail: lemura@comune.grosseto.it

La mostra dei presepi si inaugurerà il 2 dicembre e resterà aperta fino al 30 dicembre, nei giorni di apertura della manifestazione.

(immagini di repertorio)