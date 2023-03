Tommaso Toppi e Maria Casciotti si aggiudicano la Duathlon Est Est Est

Montefiascone: Duathlon Est Est Est, organizzata da Mauro Casciotti e valida per il rank nazionale. 7 chilometri di corsa, 30 di ciclismo e 3 Km di corsa per i 120 partecipanti tesserati F.I.T.R.I. (Categorie M/F, JU, S1, S2, S3, S4, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8) che dopo la partenza dal Piazzale della Società Trasporti Cevolo dove era posizionata anche la zona cambio ed arrivo, hanno attraversato con tratti di corsa molto veloci (22’30” alla media d 3’13”al Km)i snodi viari Comunale Corta di Bagnoregio, Strada Provinciale 129 Pratoleva (Comuni attraversati Montefiascone, Viterbo, Bagnoregio). 30 Km frazione bici ripetuti 3 volte in percorso pianeggiante (Strada provinciale Pratoleva, Comunale corta Bagnoregio) con gran protagonista l’ex professionista Luca Taschin che ha fatto segnare il miglior tempo.

Ed infine ancora 3 Chilometri di corsa con impatto definitivo a 500 metri dall’arrivo quando il vincitore con ottime capacità podistiche attaccava Taschin dando vita ad una lunga volata mozzafiato. L’organizzatore ringrazia per la riuscita dell'evento il Comune di Montefiascone, le Forze dell'Ordine la Polizia Locale e il suo comandante Giulia Bassi, Carabinieri Montefiascone ( Maresciallo Botticelli), il reparto Polizia Stradale di Viterbo e il suo comandante Davide Michelazzo la Asvom di Montefiascone per il presidio di sicurezza stradale e Solidarietà Falisca per il servizio sanitario. Oltre agli sponsor: Tigre supermercato, BCC Roma Montefiascone, Trasporti Cevolo, Vitaminstore Viterbo, La Tortellina ( Valentano) ed al proprio team Roberto Menchinelli, Roberto Schiamannini, Marilena D'Angelo, Rita Scarponi, Rossi Anna Maria, Devis Burla., Giovanna Silvestri, Canuzzi Sebastiano.