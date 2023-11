Tommaso Boggian ospite della rassegna Scriabin Concert Series

Sabato 4 novembre nella Chiesa dei Bigi il giovane pianista suonerà brani di Scarlatti, Chopin e Prokofiev



Grosseto: Un altro giovane pianista per la rassegna promossa dall’Associazione musicale Scriabin presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano. Sabato 4 novembre alle ore 18 nella Chiesa dei Bigi torna la manifestazione “Scriabin Concert Series” organizzata con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Al pianoforte ci sarà il giovane Tommaso Boggian che proporrà brani di Scarlatti, Chopin e Prokofiev. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Tommaso Boggian, classe 1998, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 4 anni con il padre. Prosegue gli studi musicali al Conservatorio di Rovigo diplomandosi a 17 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Nel 2020 consegue il Master di II livello in pianoforte al Conservatorio di Venezia con votazione 110 e lode Attualmente studia con i maestri Alessandro Taverna alla Fondazione Accademia Internazionale di Imola e Lilya Zilberstein all’Universität für Musik und Darstellende Kunst di Vienna.

È stato premiato in numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali tra i quali “Premio Venezia”, “Città di Albenga”, “Bèla Bartòk-Vienna”, “S. Marizza-Trieste”,

“Radovljica International Piano Competition”, ”Città di Arona”, “J. S. Bach-Sestri Levante”, “Premio Crescendo”, ”Città di Cantù”.

Partecipa ai corsi di pianoforte e musica da camera tenuti rispettivamente da Lilya Zilberstein e da Clive Greensmith all’Accademia Chigiana di Siena aggiudicandosi nel 2021 la borsa di studio “Matilde Neri Sclavo”. Nel 2023, sempre all’Accademia Chigiana, si aggiudica il premio speciale “Giorgio Federico Ghedini”. Ha seguito corsi di perfezionamento con la prof.ssa Laura Palmieri, partecipato alle masterclass dei pianisti Boris Berman, Boris Petrushansky, Leonid Margarius, Oxana Yablonskaya, Pietro De Maria, Riccardo Risaliti, Alberto Nosè, Roberto Prosseda, Benedetto Lupo, Nora Doallo.

Su invito del direttore d’orchestra John Axelrod, a settembre 2019 debutta con la Real Orquesta Sinfonica de Sevilla suonando il Concerto n.1 di F. Liszt al Teatro de La Maestranza di Siviglia.

Ha suonato per l’Associazione culturale musica con le ali, Museo Teatrale del Teatro alla Scala di Milano, Teatro La Fenice di Venezia, Festival internazionale di musica di Portogruaro, Fondazione Levi di Venezia, Festival di musica di Savona, Salone dei Cinquecento a Firenze, Palazzo delle Prigioni di Venezia, Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini – Siena, Teatro Skien-Ibsenhuset di Skien (Norvegia), Teatro de La Maestranza di Siviglia (Spagna), Roter Salon (Vienna). Ha insegnato al Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova.