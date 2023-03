TIRRENO-ADRIATICO, da lunedì a domenica la "Corsa dei due mari"

Montecatini Terme: Manca poco allo storico debutto nel World Tour per il Team corratec che da lunedì 6 fino a domenica 12 sarà impegnato nell'affascinante e altamente competitiva Tirreno-Adriatico.



Gli uomini diretti da Francesco Frassi e Serge Parsani sono quasi tutti all'esordio nella "Corsa dei due mari" che in sette tappe vedrà i 176 partecipanti sfidarsi su ogni terreno; cronometro, volate, strappi e arrivi in salita sono il menù di una corsa che negli ultimi anni ha aumentato a dismisura il livello.

"Partecipare ad una corsa come la Tirreno-Adriatico - commenta Serge Parsani - è un onore per noi che, da invitati, dobbiamo fare il possibile per dimostrare che gli organizzatori di RCS Sport hanno fatto bene ad invitarci. Dobbiamo essere umili ma allo stesso tempo non avere paura di nessuno nonostante la startlist ci veda confrontare per la prima volta con atleti di livello mondiale come ex Campioni del Mondo o vincitori di Grandi Giri e di Classiche. La corsa sarà un primo vero banco di prova in vista del Giro d'Italia".

Valerio Conti è il veterano della nostra selezione con due partecipazioni. L'ultima, nel 2019, l'ha visto ottenere un 6° posto nella 2^ tappa a Pomarance. Due sono anche le partecipazioni di Attilio Viviani (2020, 2021) mentre l'anno scorso Alexander Konychev ha collezionato il suo unico gettone.

Esordio sarà per Stefano Gandin, Alessandro Iacchi, Jan Stockli e Nicolas Tivani per una formazione giovane e vogliosa di mettersi in mostra contro avversari di livello mondiale.

MaremmaNews seguirà le tappe in Maremma attraverso le foto di Francesco Babboni.