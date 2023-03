Tetti, Danti, All.za Verdi Sinistra: Continuare lotta contro Rigassificatore Piombino

Piombino: "Francamente non comprendiamo affatto l’entusiasmo del presidente della Regione e di esponenti politici della destra per l’arrivo all’interno del porto e della città di Piombino della nave rigassificatrice della Snam". Lo affermano Dario Danti neo segretario regionale di Sinistra Italiana ed Eros Tetti coordinatore toscano di Europa Verde.

"Con l’ingresso della Golar Tundra in quel porto - proseguono gli esponenti toscani dell’Alleanza Verdi Sinistra - assistiamo ad un altro passo, sbagliato , verso l’Italia hub del gas. Ancora una volta si privilegia l’energia fossile, una scelta di politica energetica che guarda al passato, come ricorda oggi l’autorevole istituto dell’Onu Ipcc, un gas con costi superiori di 4 volte e che si presta alla speculazione finanziaria del mercato. E tutto questo avviene avendo imposto alla popolazione piombinese una scelta né condivisa né discussa, saltando tutte le fasi autorizzative a tutela dell’ambiente e della sicurezza. Tutto questo avviene mentre ci affacciamo alla siccità potenzialmente più forte mai vista con l'assenza totale di politiche di mitigazione e contrasto alla crisi climatica.

Nessun entusiasmo, dunque, per una scelta - concludono Tetti e Danti - sbagliata e miope. Continueremo il nostro impegno a sostegno dei comitati cittadini, in Toscana e in Parlamento, affinché non si arrivi alla realizzazione e all’avvio di questo impianto".