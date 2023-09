Tesseramento: FDI apre la sede di Grosseto sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00

Grosseto: Il circolo “Mirco Butelli” Fratelli d'Italia Grosseto organizza per la mattina di sabato 23 Settembre dalle ore 10:00 alle 12:00 la campagna tesseramento 2023, presso la sede provinciale del partito in via Tagliamento n. 17 a Grosseto.

Saranno presenti alcuni dirigenti locali. “Decidere di tesserarsi e sostenere Fratelli d’Italia – dice il presidente del circolo e consigliere comunale, Luca Vitale – è molto importante. È un modo anche questo per conoscere e essere vicini alle iniziative e alle attività del partito a livello, provinciale e nazionale”.