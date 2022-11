Sport Terza vittoria per la formazione del Cp Papini Grosseto nel campionato under 11 21 novembre 2022

Redazione Grosseto: Terza vittoria stagionale per la formazione del Circolo Pattinatori Papini Grosseto che espugna la pista del Gamma Sarzana B con un netto 6-1. I bambini di Fabio Bellan hanno chiuso praticamente i giochi nel primo tempo, chiuso avanti per 3-0, con doppiette di Tommaso Spinosa e rete di Elias Bordan a 49 secondi dalla sirena. Nella ripresa i liguri hanno accorciato subito le distanze, con la rete di Ulivi. Le reti di Gabriele Sorbo e Niccolò Amerighi, nel giro di cinquanta secondi hanno messo la parola fine, prima del 6-1 finale di Amerighi a 36 secondi dalla fine.

Gli altri risultati: Tipografia Senesi Prato-Sarzana A 0-4, Siena-Cgc Viareggio 1-12, Follonica-Rotellistica Camaiore 3-9. Classifica: Sarzana A 15; Viareggio Hockey, Papini Grosseto, Camaiore e Cgc Viareggio 9; Prato 6; Sarzana B e Siena 1; Follonica 0. Rinviata a data da destinarsi la sfida del campionato under 13 tra Circolo Pattinatori Tuttauto Davitti e MT Forte dei Marmi. I risultati della quinta giornata: Viareggio H.-Skipper Castiglione 15-3, Rotellistica Camaiore- Cgc Viareggio 5-0, Sarzana-Follonica 2-4. La classifica: Follonica 15; Cgc Viareggio e Sarzana 9; Camaiore 6; Tuttauto Davitti Grosseto, Cgc Viareggio, Castiglione 3; Forte dei Marmi 0. Under 11, Sarzana B-Papini Grosseto 1-6 SARZANA B: Acanfora, Enea Funcello; Bonaldi, Rangoni, Jimenez, Joele Funcello, Ulivi (1), Radvizon, Bonomo, Bugliani. All. Mattia Rispogliati. PAPINI GROSSETO: Sinjari, Mezzabarba; Alice Sorbo, Bordan (1), Gabriele Sorbo (1), Amerighi (2), Uguzzoni, Spinosa (2). All. Fabio Bellan. ARBITRO: Matteo Righetti. Seguici





