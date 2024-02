Terremoto Lega a Grosseto, cambiano gli assetti in consiglio comunale, ma Vivarelli Colonna è saldo

La spaccatura della Lega comunale e provinciale, provoca lacerazioni interne al partito di Salvini, ma non intacca la tenuta e giunta Vivarelli Colonna.



Grosseto: Dopo l’annunciata conferenza stampa Lega, stamattina si è tenuta nella saletta del comune di Grosseto adibita proprio a questo, la conferenza stampa di alcuni componenti (o ex) della Lega, o forse ex Lega, ma quest’ultimo aspetto sarà il tempo a deciderlo. Presenti, i consiglieri sono Alessandro Bragaglia, Alfiero Pieraccini, (Ludovico Baldi) quest’ultimo non era presente per motivi di studio, e l’assessore Angela Amante che ha la delega alla pubblica istruzione nella giunta grossetana.

Quindi, come si vociferava da giorni negli ambienti politici grossetani, adesso sono usciti allo scoperto e con la conferenza stampa di stamattina hanno annunciato, come ha precisato Bragaglia: “Non aderiamo più al gruppo Lega Salvini Premier in consiglio comunale, ma entreremo nel gruppo misto, con l’dea di dare in seguito vita ad una nuova associazione politica sia comunale che provinciale e regionale”.

Che la Lega in Toscana non sta attraversando un buon momento è ormai noto alle cronache: infatti oltre che Grosseto, la Lega aveva già commissariato Siena, Pisa e Livorno. Quindi, ci sarà da fare da parte dell’attuale segretario regionale Luca Baroncini, un difficile, ma non impossibile lavoro di tessitura e ricucitura. Anche se le lacerazioni all’interno della Lega sembrerebbero quasi insanabili.

Tornando al comune di Grosseto, sembrerebbero saliti sul “banco degli imputati”, due assessori leghisti: Sara Minozzi e Riccardo Megale, che ha detta dei consiglieri che hanno partecipato oggi alla conferenza stampa: “Usciamo dalla Lega proprio per questo. La frattura al nostro interno è grave”.

Infine, ha confermato ex capogruppo Bragaglia: “Per adesso non entriamo in altra formazione o forza politica e confermiamo la fiducia al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna”. Quindi, in definitiva, la crisi, almeno così sembrerebbe stando alle varie dichiarazioni e prese di posizione, dovrebbe riguardare solamente la Lega al loro interno.

(foto gentilmente concessa dal giornale online: Corriere di Maremma)