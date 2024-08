Tennis: si accende la competizione a squadre al Marina Sport Center

Otto squadre a caccia del “Torneo del Mare”



Marina di Grosseto: Chi sarà il re del mare? L’interrogativo aleggia nei pressi del Marina Sport Center dove sta per prendere il via la competizione tennistica a squadre che animerà l’ultima fase del periodo estivo. Ben 64 partecipanti, 40 uomini e 24 donne, otto squadre, due gironi eliminatori, ma una sola compagine destinata ad alzare al cielo l’ambito trofeo. Numeri importanti quelli del “Torneo del Mare” che accenderà la competizione sui campi da tennis del Marina Sport Center.

Il torneo, non agonistico, vede la partecipazione di otto giocatori per squadra, suddivisi in fasce di merito tra i cinque uomini e le tre donne inserite in ogni compagine. La suddivisione è stata necessaria per creare partite più equilibrate e regalare maggiore divertimento a tutti i partecipanti. Le otto squadre sono state inserite in due distinti raggruppamenti da quattro formazioni, le prime due di ogni girone avranno accesso alla fase conclusiva del torneo, composta da semifinali e finale. Le squadre si affronteranno in confronti diretti e il punteggio verrà ricavato dalle quattro distinte partite di doppio. In campo, infatti, si giocheranno, partite di doppio maschile, femminile e misto. Il sorteggio integrale è servito a rendere più incerta la competizione e il percorso che porterà all’atto conclusivo. L’avvio del “Torneo del Mare” è previsto per giovedì 29 agosto.