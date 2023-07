Tennis, ci sarà anche Rachele Saleppico alla Lampo Trophy di Brescia

Grosseto: Al via l’edizione 2023 della competizione under 12 per nazioni che in oltre vent’anni di storia è diventata un punto di riferimento per l’attività internazionale giovanile del calendario di Tennis Europe. Per la prima volta l’evento si giocherà interamente nella città di Brescia, in due club situati a soli tre chilometri l’uno dall’altro: lo Spalto San Marco Tennis Club, che accoglie per la prima volta la competizione e sarà la sede principale (è lì che si giocheranno semifinali e finali), e il Tennis Forza e Costanza 1911 di via Signorini.

In entrambi gli impianti si inizierà a giocare martedì alle 9 del mattino, con i primi match femminili. Il sorteggio ha deciso che ad affrontarsi nel Gruppo Blu ci saranno Italia, Slovenia, Austria e Canada; mentre nel Gruppo Rosso sono state inserite Gran Bretagna, Svizzera, Israele e Corea del Sud. Praticamente identici i gironi maschili, al via nel pomeriggio (non prima delle 14). L’unica differenza è data dal fatto che, in virtù dell’assenza della formazione maschile della Gran Bretagna, i team italiani in gara saranno due. Uno con atleti del centro-nord (capitanato dal tecnico bresciano Massimo Ogna, padrone di casa allo Spalto San Marco) e uno con atleti del centro-sud, guidato da Cristian Vinco. La guida del team femminile è stata invece affidata a Luca Ronzoni, uno degli habitué dell’evento diretto da Gianni Capacchietti.

A difendere i colori azzurri nel maschile ci saranno in un team il catanese Bruno Condorelli, il bolognese Edoardo Ghiselli e il perugino Valentino Grasselli; nell’altro il modenese Axel Cremonini, il trentino Alessandro Fronza e il biellese Emanuele Pilotto.

Per la formazione italiana femminile convocate invece la bergamasca Greta Carrara, la lecchese Virginia Comi e la grossetana Rachele Saleppico. Nella prima giornata l’Italia femminile e quella maschile centro-sud affronteranno al Tennis Forza e Costanza 1911 i rivali dell’Austria, mentre per l’Italia maschile centro-nord ci sarà allo Spalto San Marco la sfida con la Svizzera. Complessivamente, nei due club si daranno battaglia una cinquantina di talenti da tre continenti diversi (Europa, Asia e America), fra i quali alcuni dei giovani più interessanti al mondo della categoria.