Teatro, spettacoli annullati c'è ancora tempo per il rimborso

Grosseto: «Nel mese di Novembre - si legge nella nota della direzione del Teatro -, per cause non dipendenti dalla nostra volontà, sono stati annullati alcuni spettacoli per i quali è possibile richiedere il rimborso dei biglietti».

Confermato l’annullamento dovuto da problemi organizzativi della compagnia dello spettacolo "Caino e Abele" in programma per il 24 novembre.

Queste le indicazioni, per quanti avessero acquistato il biglietto, per ottenere il rimborso:

Le richieste di rimborso dei biglietti precedentemente acquistati, per essere considerate valide, devono essere eseguite entro il 30 dicembre 2024 e secondo le procedure riportate alla pagina https://www.rimborsi-ticketone.it/.

IMPORTANTE:

Verificare se sul suo biglietto è riportata la dicitura "TITOLO DIGITALE".

Se “SI” procedere con la richiesta di rimborso entro e non oltre i termini indicati.

Se invece sul suo biglietto “NON” è presente questa dicitura, procedere con la richiesta di rimborso almeno 9 giorni prima del termine indicato per consentirle di rispedire il suo biglietto in originale.

Il rimborso dei biglietti avverrà secondo le modalità stabilite dall'Organizzatore dell'Evento.