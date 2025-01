Teatro: Riparte la stagione di Piancastagnaio con «Chiacchiericci»

Piancastagnaio: Non si ferma la stagione teatrale di Piancastagnaio (Siena). Il Teatro comunale è pronto a ripartire con «Chiacchiericci». Una commedia ironica e... molto toscana. Intorno al 1500 un burbero corniciaio, tale Puccio Canacci, invita l'illustre Giorgio Vasari nella sua bottega bizzarra, scadente e sperduta nella campagna toscana. Nonostante l'aspetto malandato e le sue precarie condizioni, Puccio conosce storie intime e vicende private dei più grandi personaggi di quel tempo. Narra, tra le tante raccontate, di scherzi architettati dal Brunelleschi con i suoi amici, di situazioni piccanti in cui si trovò Leonardo Da Vinci, di vizi e di lussurie del Botticelli. Come può un simile individuo conoscere aspetti tanto delicati dei grandi nomi del Rinascimento?

Sono chiacchiericci inventati oppure nascondono un misterioso segreto? Un percorso comico e riflessivo a cavallo tra fantasia e veri fatti di storia. Con l'ironia tipica toscana, il testo illustra come, allo scorrere del tempo e al cambiare della società, il fenomeno del gossip resta uno dei nostri passatempi preferiti. Con Marco Bartolini e Gianmaria Vassallo, quest'ultimo, fra le altre cose, ha recitato nel film di Leonardo Pieraccioni Pare parecchio Parigi. Ingresso 10 e 8 euro. Domenica 12 gennaio, ore 17,30 al Teatro Comunale di Piancastagnaio.