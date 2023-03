Teatro, Massa in Scena prosegue con “L’acqua cheta”

Massa Marittima: Domenica 12 marzo, alle ore 17 e 30, a Massa Marittima, nella sala San Bernardino, si terrà lo spettacolo “L’acqua cheta”, a cura della compagnia Teatro degli Scompagnati. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna locale di teatro comico “Massa inScena”, organizzata dall’associazione Liber Pater, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.





L’acqua cheta è una commedia in tre atti di Augusto Novelli. Il Teatro degli Scompagnati con questo spettacolo ci conduce nel '900 con un classico della commedia toscana sempre godibile. Ai tempi dove in famiglia ci si dava del "lei" o del "voi", ai tempi dove ideali importanti attiravano i giovani uomini e dove le ragazze tra un ricamo ed un sospiro sognavano un bacio rubato ad amori sofferti, sotto lo sguardo severo dei genitori, più preoccupati dalle chiacchiere di paese che di altro. Così è anche per Rosa e Ulisse genitori di due ragazze "da marito" pronte a spiccare il volo creando non pochi grattacapi alla famiglia. L'acqua cheta di Novelli racconta tutto questo con leggerezza ed ironia.

La regia è a cura di Massimiliano Gracili. Gli interpreti: Alessio Tiribocchi; Claudio Diani; Eleonora Guelfi; Elisa Cappuccini; Enza Moscatelli; Giorgio Viganò; Iolanda Coli; Isabella Sabatini; Lara Lombardelli; Luca Peretti; Stefano Ricca. La rassegna Massa inScena si compone di quattro appuntamenti. Il ricavato degli spettacoli sarà devoluto in beneficenza a organizzazioni e associazioni che operano in maniera attiva e socialmente utile sul territorio, in particolare: La Farfalla Odv; l’associazione ragazzi del rifugio S. Anna Onlus, il Centro antiviolenza Tutto è Vita Elisabetta Fiorilli; l’associazione antiviolenza Olympia De Gouges.

I prossimi spettacoli sono:

Il 19 marzo, alle ore 17 e 30, Pettegolezzi & Misteri a cura di Liber Pater;

il 2 aprile, alle ore 17 e 30, Ecco la sposa, a cura della Compagnia La Prova Generale e della Compagnia Instabile dei Dintorni.

Info e prenotazioni: 328 751 42 59 – 334 317. 3908