Follonica: La città si prepara ad accogliere la 35ª edizione della Coppa Carnevale, un evento di rilievo per gli appassionati di pesca in apnea, che coniuga sport, tradizione e competizione in un contesto unico.

L’appuntamento è fissato per il 22 febbraio presso la Sede Nautica della Lega Navale Italiana di Follonica, situata in Viale Italia 321. Il ritrovo è previsto alle ore 7:30 del mattino, dando il via a una giornata intensa e ricca di sfide sportive.

La Coppa Carnevale è una manifestazione di grande tradizione, che offre ai partecipanti l’opportunità di dimostrare le proprie abilità nella pesca in apnea all’interno di uno scenario suggestivo come quello del Golfo di Follonica. L’evento si svolgerà in un’atmosfera animata dalla magia del Carnevale, rendendolo un appuntamento immancabile per gli appassionati del settore.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione, si invita a visitare il sito ufficiale al seguente link: lnifollonica.com/event-details/coppa-carnevale.

La Coppa Carnevale è pronta a regalare una giornata indimenticabile, unendo tradizione e sport nelle acque del Golfo di Follonica.

foto di repertorio