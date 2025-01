Vela: Vignozzi, Principe delle 5 Terre

Follonica: Si è svolta nel suggestivo Golfo di La Spezia la 2ª tappa del Campionato Zonale ILCA, valida anche come Selezione per l'Italia Cup. Una giornata caratterizzata da condizioni meteo impegnative, con vento di terra forte e raffiche fino a 20 nodi, che hanno messo alla prova la tecnica e la resistenza dei regatanti.

La Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica ha partecipato con ben otto atleti nella Classe ILCA 6, ottenendo risultati eccellenti e confermando la qualità del lavoro svolto dal team e dal tecnico Lorenzo Cacialli.

Il protagonista della giornata è stato Edoardo Vignozzi, che si aggiudica la vittoria nella categoria ILCA 6, classificandosi 1º assoluto e 1º Under 19 su 28 partecipanti totali. Una prestazione straordinaria che sottolinea il talento e la dedizione di questo giovane atleta.

Ottimo risultato anche per David Nocchi, che si posiziona al 5º posto assoluto e conquista il titolo di 1º Master, confermando esperienza e capacità di gestione delle difficili condizioni del vento.

Gli altri atleti della squadra hanno mostrato grinta e determinazione, mantenendo vive le speranze di qualificazione per l'Italia Cup:

14º posto : Pietro Badini

17º posto (pari merito): Giulia Galletti e Sandro Ciliegi

22º posto : Eribea Canavizzi

Esordio positivo per Gionni Lucifora, che chiude al 24º posto, mentre Dario Giovannetti conclude al 26º posto, consolidando la sua esperienza in un contesto competitivo.

“Questi ragazzi hanno dimostrato di saper affrontare con coraggio e preparazione anche situazioni di vento complicate,” commenta l'allenatore Lorenzo Cacialli. “Il gruppo cresce di gara in gara, con grande motivazione e un forte spirito di squadra.”

La Sezione di Follonica si congratula con tutti gli atleti per l'impegno ei risultati raggiunti, augurando loro il meglio per la prossima regata zonale, decisiva per le qualificazioni all'Italia Cup.