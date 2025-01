Giorno della Memoria, domani alle 13 conferenza stampa con Giani e Nardini

La Toscana, nell’orizzonte ideale in cui da oltre venti anni ha scelto di muoversi, si appresta a celebrare il Giorno della Memoria confermando il proprio impegno per continuare a far conoscere, a partire dalle giovani generazioni, l’orrore della Shoah, di tutte le deportazioni e delle persecuzioni compiute dal nazismo e dal fascismo.

Sono numerose le iniziative e le attività organizzate nei prossimi giorni in collaborazione con la Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana, l'Istituto Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea e l'Ufficio Scolastico Regionale, l’Ufficio scolastico regionale e realtà dell’associazionismo.

Un calendario articolato che verrà presentato nel corso di una conferenza stampa, giovedì 16 gennaio alle 13 (non più alle 12), in sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10, Firenze).

Parteciperanno il presidente Eugenio Giani, l’assessora alla Cultura della Memoria Alessandra Nardini, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana Ernesto Pellecchia.