Attualità Tanti stranieri al corso di lingua italiana di Cadic 25 maggio 2023

Redazione Monte Argentario: Prosegue fino a giugno, per tornare poi a settembre, il corso gratuito di italiano per stranieri organizzato dalla Nuova Cadic di Porto S. Stefano. Una iniziativa che riveste grande importanza sociale se si tiene conto che il paese accoglie molti cittadini sia dell'area comunitaria che extracomunitaria che qui hanno trovato lavoro nel campo della nautica, dell'edilizia, della pesca e del turismo.

Molte sono le badanti provenienti dalla Polonia, dalla Romania, dalla Moldavia e dall'Ucraina. Alcuni hanno già una buona padronanza della lingua italiana, altri la parlano ancora in modo stentato. Ad ogni modo, la Cadic ha capito che per tutti c'è bisogno di migliorare, perché riuscire a capire e farsi capire bene significa facilitare i processi di socializzazione che vanno dalla pura sopravvivenza , alla interazione affettiva ed allo svolgimento delle attività lavorative, assumendo una forte rilevanza di carattere psicologico. E, con la Cadic, lo ha capito anche la Pro Loco di Porto S. Stefano che ha sovvenzionato con 200 euro la spesa per i libri e la cancelleria in modo che tutti potessero partecipare alle lezioni sia teoriche che pratiche. Per questa stagione hanno seguito il corso una dozzina di stranieri i quali riceveranno al termine un diploma che potranno usare per dimostrare di conoscere la lingua italiana in vari ambiti. Seguici





