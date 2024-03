Tante iniziative sul territorio per la CRI Comitato della Costa d’Argento

Orbetello: Nel corso della riunione del consiglio direttivo, di questi giorni, allargato ai delegati di area ed ai referenti di vari progetti sul territorio, Croce Rossa Italiana Comitato della Costa d’Argento ha deciso alcune iniziative.

Vediamole insieme. Il 19 marzo, nuova apertura e raccolta dei fondi economici per la nuova ambulanza, iniziativa che ha riscosso ad oggi molti consensi fra commercianti ed operatori economici della zona.

Il 21 marzo, ore 17:00 sede di Orbetello nuova riunione organizzativa del consiglio e dei delegati.

Il 24 marzo, cerimonia e premiazione al dottor Francesco Caponi, presidente regionale della Croce Rossa della Toscana, presenti varie autorità.

Il 30 marzo, in attesa di conferma dalla pro loco per lo spazio e la data, mercatino con gazebo in Piazza.

Il 25 aprile manifestazione e raccolta rifiuti sulla duna della Feniglia, patrocinio del Comune di Orbetello, con la collaborazione della Sei Toscana e dell’assessorato all’ambiente della amministrazione municipale. Dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Il 28 di aprile commemorazione in Duomo, ore 11, presenziata da Don Luca con cerimonia di benedizione, in ricordo dei volontari di Croce Rossa Italiana venuti a mancare ai propri cari, sia di Orbetello, che di Monte Argentario.

L'8 maggio esposizione in Sede ad Orbetello, della bandiera storica della Cri locale.

Il 18 maggio raccolta alimentare presso al Unicoop Tirreno di Neghelli, ad Orbetello. Raccolte che saranno ripetute in accordo con Unicoop Tirreno il 7 settembre per il materiale scolastico, il 12 ottobre per alimenti per le Famiglie assistite. Entro giugno evento di beneficenza a carattere nazionale. Continua molto assiduamente a sottoscrizione delle tessere di socio sostenitore a Croce Rossa Italiana.

Banca Tema con un proprio contributo ha sostenuto e sostiene anche nel 2024 le iniziative di CRI.