Politica Presentata la lista “E’ già domani - Irene Marconi sindaco”: tutti gli appuntamenti 13 maggio 2024

13 maggio 2024 86

86 Stampa

Redazione

Massa Marittima: Sono partiti gli incontri nelle frazioni del comune di Massa Marittima per la presentazione della lista “E’ già domani - Irene Marconi sindaco”, la coalizione di Centro Sinistra sostenuta da PD, Sinistra Italiana, Socialisti e Azione. I candidati si sono presentati a Valpiana sabato 11 maggio presso il centro sociale in una sala affollata e l’evento è terminato con una cena organizzata dal gruppo che sostiene la candidatura di Irene Marconi a sindaco della città del balestro. “Siamo un gruppo molto eterogeneo - affermano i candidati - rappresentativo della comunità massetana e delle sue frazioni. Tra noi, oltre agli esponenti delle forze politiche, ci sono persone che hanno già avuto esperienza amministrativa e altri che invece, da indipendenti, si sono messi a disposizione con spirito di cittadinanza attiva e voglia di partecipazione”. “Il programma che proponiamo - prosegue Irene Marconi - non è un elenco di promesse elettorali. Abbiamo progetti concreti e la certezza di poterli portare avanti, e tutto questo è nato durante i cinque anni appena trascorsi. In ciò sta il significato del nostro slogan, abbiamo messo radici ed ora è il momento di crescere”. Gli incontri proseguiranno nelle altre frazioni del comune, con il seguente calendario: Martedì 14 maggio ore 17.30 a Prata, presso il Teatro

Mercoledì 15 maggio ore 17.30 a Niccioleta presso il bar Insieme

Sabato 18 Maggio alle 17.30 a Tatti presso Il Barrino Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Presentata la lista “E’ già domani - Irene Marconi sindaco”: tutti gli appuntamenti Presentata la lista “E’ già domani - Irene Marconi sindaco”: tutti gli appuntamenti 2024-05-13T08:00:00+02:00 255 it Sono partiti gli incontri nelle frazioni del comune di Massa Marittima per la presentazione della lista “E’ già domani - Irene Marconi sindaco”, la coalizione di Centro Sinistra sostenuta da PD, Sinistra Italiana, Socialisti e Azione. PT1M /media/images/IRENE-mMarconi-candidata-sindaco-massa-marittima-1.jpg /media/images/thumbs/x600-IRENE-mMarconi-candidata-sindaco-massa-marittima-1.jpg Maremma News Massa Marittima, Mon, 13 May 2024 08:00:00 GMT