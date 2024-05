Buon compleanno, Rotary

Grosseto: Il 14 maggio il Rotary Club Grosseto festeggia i suoi primi 70 anni di vita. La “Carta” costitutiva venne infatti consegnata al Club il 14 maggio 1954, e per ricordare l’evento si sono svolte e si svolgeranno nel corso di questo anno iniziative ed eventi che raggiungono l’apice proprio oggi – martedì 14 maggio – con una conferenza pubblica del professor Zeffiro Ciuffoletti (“Alle origini del miracolo” sarà il tema) che si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Grosseto a partire dalle ore 17. Prima dell’intervento del professor Ciuffoletti è previsto il saluto del Sindaco di Grosseto e quello del Presidente in carica del Rotary Club Grosseto.





Stasera è in programma una cena di celebrazione con un centinaio di partecipanti alla quale interverranno rotariani ed autorità civili e militari della città.

Fra gli eventi già effettuati da ricordare la Mostra su “1954, l’anno in cui nacque il Rotary” che nel Chiostro di San Francesco ha proposto quaranta pagine grossetane di giornali del 1954 per dare l’immagine di cose fosse, all’epoca, la nostra città, nonché la firma di un gemellaggio fra il Rotary Club Grosseto ed il Galatasaray Rotary Club di Istanbul, in occasione della quale una delegazione di rotariani turchi è venuta cinque giorni in visita alla Maremma.