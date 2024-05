Finanza Lavoro, le offerte della settimana in Maremma 13 maggio 2024

Grosseto: Ecco le opportunità di lavoro offerte dalle aziende del Centro Servizio Grosseto per questa settimana.

1) Albergo a Fonteblanda ricerca urgentemente una addetta colazioni e anche cameriera ai piani ( deve svolgere entrambe le mansioni) almeno minima esperienza orario solo di mattina da maggio a fine settembre 2024 non alloggio pat b automunite

2) Stabilimento balneare zona albinia ricerca da maggio una cassiera anche prima esperienza dalle 11 alle 15 da maggio a settembre con esperienza obbligatoria nel settore e una barista/banconiera solo orario di mattina max fino alle 15 pat automunita non alloggio 3) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca da maggio a fine settembre un aiuto cuoco o secondo cuoco con esperienza nel settore orario spezzato ma la sera max fino alle 22.30 non alloggio pat b automunito 4) Albergo a Marina di Grosseto ricerca da giugno a fine agosto una cameriera ai piani con almeno minima esperienza con possibilità di rinnovo per il mese di settembre non alloggio orario solo di mattina e full time 5) Ristorante all’Alberese ricerca da ora fino a ottobre orario solo serale un cameriere di sala con esperienza nel settore obbligatorio pat b automunito ottima retribuzione non alloggio 6) Ristorante a Magliano in Toscana ricerca da maggio a ottobre un aiuto cuoco con esperienza nel settore con vitto e alloggio e un cameriere di sala orario solo serale non alloggio pat b automunito 7) Stabilimento balneare a Capalbio ricerca un aiuto cuoco/capo partita con esperienza nel settore orario spezzato con vitto e alloggio e un lavapiatti anche minima esperienza con vitto e alloggio 8) Ristorante a Scarlino ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore da maggio a settembre con vitto e alloggio e 2 commis di sala anche prima esperienza con vitto e alloggio (alloggio solo per sesso femminile per motivi gestionali) 9) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala anche prima esperienza orario solo serale con possibilità di tornare con i mezzi pubblici 10) Campeggio a Capalbio ricerca un addetto ai parcheggi area spiaggia con pat b e un bagnino per il secondo si valuta alloggio 11) Villaggio a Follonica ricerca un cuoco/a da maggio a ottobre con esperienza nel settore 12) Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca urgentemente con vitto e alloggio una banconiera addetta ai piatti freddi e panini orario solo di giorno max fino alle 16 13) Struttura ricettiva all’Albinia ricerca da maggio a settembre un bagnino con vitto e alloggio 14) Campeggio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca da maggio a ottobre un/una banconiera market almeno con minima esperienza orario solo di pomeriggio dalle 16 alle 20.30 pat b automunito non alloggio 15) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un addetta pulizie anche minima esperienza dalle 14 alle 20.00 per lo più ma dovrà fare anche dei turni di mattina 1 giorno a settimana di riposo da maggio a settembre non alloggio pat b automunita 16) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca una lavapiatti minima esperienza per i weekeend di maggio/giugno e luglio e il mese di agosto non alloggio 17) Albergo a Marina di Grosseto ricerca 2 cameriere di sala anche minima esperienza pat b automunite orario solo serale 18) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un addetto ricevimento con esperienza nel settore obbligatoria e conoscenza della lingua inglese e preferibile tedesca orario su turni pat b automunita non alloggio 19) Albergo nelle vicinanze di Grosseto ricerca un giardiniere con esperienza nel settore e un manutentore con esperienza nel settore da maggio a settembre pat b automuniti non alloggio PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564416375 Seguici



