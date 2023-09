Svelato percorso e programma completo di Grinduro Italia 2023 hosted by Wilier

Castiglione della Pescaia: Mancano meno di due settimane all’attesa prima edizione italiana di Grinduro hosted by Wilier, l’innovativo evento gravel, famoso per offrire il perfetto mix tra competizione e festa, in cui ogni partecipante è libero di interpretare la manifestazione come meglio crede, spostando la barra del divertimento a piacimento verso la prestazione o verso il puro spasso in totale relax.

Dal 8 al 10 settembre, il PuntAla Camp & Resort si tingerà di viola, fungendo da area di partenza e arrivo e accogliendo l'animato Grinduro Village e tutte le iniziative del festival. Percorso e programma evento sono studiati appositamente per offrire un ampio ventaglio di opportunità e mettere in luce tutta la bellezza variegata della Maremma, attraverso un itinerario in grado di offrire un viaggio unico tra panorami collinari e incantevoli scorci costieri, fitti boschi e borghi suggestivi, senza dimenticare l’aspetto gastronomico, con degustazioni di prodotti tipici locali, vini e l’immancabile gelato finale!

Il top per chi non vede l’ora di risalire in sella dopo la pausa estiva e condividere con altri appassionati tutto ciò che di caratteristico l’organizzazione ha messo in piedi per questa edizione di Grinduro Italia, che può contare su un importante supporto da parte dei partner e di una notevole presenza di atleti, ambassador e giornalisti.

Il Grinduro Event Village sarà uno dei punti di forza della manifestazione con moltissime iniziative a tema bike e non, tra la spiaggia e il paddock in pineta. Consultare e scorrere il programma completo permette di capire quanto e cosa sarà possibile fare durante il soggiorno già a partire dalla giornata di venerdì e fino alla domenica, dall’iscrizione e ritiro del pacco gara al concerto live del sabato by The Grand Riserva Power Trio, passando per aperitivi, massaggi in riva al mare e molto altro. Qui i dettagli: https://visitpuntaala.bike/en/grinduro-schedule/

Il percorso Grinduro (103km, 1.500m+), pensato proprio per esaltare il divertimento, si snoda dalla costa nell’entroterra, attraversando ben tre aree naturali protette e ambienti unici come quello di Pian d’Alma o le alture di Monte Arsenti, il punto più alto del percorso (490mslm). Scaricando la traccia GPX è possibile studiare la mappa del percorso con tutti i dettagli e alcune chicche indicate (https://grinduro.com/maps), come il famoso viale dei cipressi prima del ristoro principale nella bellissima tenuta Morisfarms o il passaggio sul famoso singletrack in salita Spaghetti Trail, poco prima di afferrare il Negroni analcolico offerto da Bike Service Massa Marittima.

Le prove speciali, gli unici tratti dove sarà attivo il sistema di cronometraggio tramite chip SportIdent, sono quattro e tutte diverse tra loro.

Stage1 - La Zinghera Hill Climb

Una salita di 2.8 km con un dislivello di +160 metri lungo strade selvagge e boschive con fondo sterrato alla conquista della prima altura di giornata. Sia che si salga a buon ritmo che adagio la soddisfazione è garantita.

Stage2 - Marsiliana Down Hill

Questa lunga discesa di 3.7 km con un dislivello di -140 metri vi farà battere forte il cuore. Fondo sterrato ma scorrevole, pendenze mai eccessive ma comunque in grado di lanciare la bici davvero veloce. Si tratta di una situazione da controllare per vivere un'esperienza adrenalinica.

Stage3 - Montioni Jungle Singletrack

Lungo i 3.8 km di questo tracciato unico e completo, con un dislivello di +70 metri e -80 metri, vi troverete in una giungla di emozioni. Un sali e scendi, ricco di rilanci e cambiate veloci, un flow avvincente tutto su singletrack, circondati dalla natura della foresta.

Stage4 - Le Api Down Country

Un'accelerazione di 1.7 km con un dislivello di +20 metri e -30 metri, questo tratto veloce e polveroso in prossimità del mare richiederà attenzione, per la presenza di fondo sabbioso e radici esposte tipiche della foresta costiera.

Per chi vuole conservare le energie per dedicarsi più alla festa del sabato sera ricordiamo che c'è anche la versione sociale della gara non competitiva, il Grindurito (65 km, 750m +), che include il passaggio sulle Stage 1 e 4 senza cronometro e, per la prima volta nella storia di Grinduro, aperta anche alla categoria E-Bike.

Per chi invece dopo il party del sabato sera ha ancora le energie per una sgambata, la domenica mattina è previsto un imperdibile Hangover Ride, un tour guidato easy lungo la costa, facile, rilassante e panoramico, con sosta a Cala Violina per un bagno nelle acque cristalline di questa baia stupenda.

Non perdere l'opportunità di vivere un'ultima avventura di fine estate e di scoprire tutto ciò che Grinduro Italia 2023 hosted by Wilier ha da offrire. Per ulteriori dettagli e per iscriversi all'evento, con possibilità per i rider locali anche di partecipare alla sola giornata del sabato, visita il sito ufficiale all'indirizzo www.grinduro.com/italy.php.