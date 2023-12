"Sulle tracce di Rutilio Namaziano": Maria Grazia Celuzza e Carlo Bonazza ne parlano in libreria

Grosseto: Si parla di storia, archeologia, viaggi alla libreria QB di piazza della Palma a Grosseto. Domani, mercoledì 13 dicembre alle 18, è in programma la presentazione del libro “Sulle tracce di Rutilio Namaziano. Il De Reditu tra storia, archeologia e attualità”. Una chiacchierata con l’autrice Maria Grazia Celuzza, ex direttrice del Museo Archeologico e d’arte della Maremma, che sarà accompagnata nel suo racconto dalle foto e dalle parole di Carlo Bonazza.



IL LIBRO: Fra le ultime settimane di ottobre e i primi giorni di novembre del 417 d.C. un piccolo corteo di barconi navigò da Portus, il porto di Roma, verso nord costeggiando le rive del Tirreno. Portava un senatore romano di origine gallica, Claudio Rutilio Namaziano, che aveva la stringente esigenza di tornare nelle sue terre poste nei pressi di Tolosa: anche in Gallia, come nel 410 nella sua amata Roma, le scorrerie dei Visigoti avevano lasciato ferite profonde. Si tratta di un evento minimo, privato, che sarebbe stato condannato all'immediato oblio se Rutilio non avesse avuto il desiderio e soprattutto la possibilità di narrare quel viaggio in una breve opera in versi: il De Reditu Suo. L'autore visse quel ritorno come un esilio, e il testo che lo racconta non è tanto una descrizione di luoghi, quanto un viaggio interiore e una testimonianza ancora oggi ricca di spunti di riflessione.