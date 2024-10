Sulle orme del passato, 90 anni di storia dell'istituto Sant'Anna

Al Museo Luzzetti si celebrano i novant’anni d’istituto Sant’Anna con una mostra fotografica e documentaria.



Grosseto: Nel 1934 a Grosseto veniva fondata la Congregazione delle suore di Sant’Anna e la scuola per i bambini bisognosi: negli anni l’istituto ha continuato a svolgere il suo ruolo formativo diventando paritario e offrendo due ordini, l’infanzia e la primaria. Tanti grossetani hanno frequentato quelle aule e tanti ancora le frequentano e le frequenteranno.

E così, per celebrare i 90 anni, la congregazione ha realizzato una mostra che resterà nelle sale del Museo Luzzetti da giovedì 3 a domenica 13 ottobre. L’esposizione raccoglie fotografie storiche, vecchi registri, divise che negli anni hanno indossato gli studenti: un racconto attraverso gli oggetti e le immagini lungo novant’anni.

La mostra ha il patrocinio del Comune di Grosseto. «Siamo profondamente orgogliosi di celebrare i novant'anni dell'Istituto Sant'Anna, una realtà che ha segnato la storia educativa della nostra città – hanno dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante –. Questa mostra non solo racconta il passato, ma rappresenta un momento di riflessione sul valore formativo che l'istituto ha offerto e continua a offrire. L’Istituto Sant'Anna ha accompagnato generazioni di grossetani, e siamo certi che continuerà a essere un punto di riferimento per l’educazione e la crescita dei giovani. È un onore poter celebrare questo importante traguardo insieme alla comunità».

Novant’anni di storia e di storie. «L'idea di una mostra fotografica per illustrare i 90 anni della presenza a Grosseto delle suore di Sant'Anna e delle loro attività – racconta suor Grazia Di Franco – nasce da una proposta di un genitore durante un'assemblea di classe, subito presa in considerazione dal collegio docenti che dal consiglio d'istituto durante lo scorso anno scolastico. Un gruppo di docenti si rese disponibile per curare ogni particolare di questa iniziativa e organizzare l'allestimento della mostra fotografica "Sulle orme di Carlo e Giulia". Infatti partendo dall'opera caritativa dei coniugi Barolo che fondarono l'Istituto delle suore di Sant'Anna nel 1934, si passa alla presenza delle suore a Grosseto fino ai nostri giorni documentata da foto e da alcuni oggetti inerenti ai diversi anni scolastici presi in esame. È doveroso in questa occasione ringraziare le insegnanti Jessica Tozzi, Valentina Rossi, Martina Olivelli che mi hanno affiancato nel lavoro di documentazione, preparazione e allestimento della mostra, il direttore del museo Mauro Papa, il Comune di Grosseto nella persona dell’assessore all’Istruzione Angela Amante e all'associazione Terra Mater, nella persona dell'avvocato Sebastiano Sani, che ha sponsorizzato l'attività. E ancora l’Archivio foto Gori, Fotonova, l'Archivio di Stato che ci ha fornito diversi documenti storici, l'Istituto Leopodo II di Lorena che ha curato il catering, il negozio Poli che ci ha fornito i quattro manichini, la Fioreria "Lello Fiori" per le bellissime composizioni floreali e quanti in diversi modi hanno contribuito alla realizzazione dell'evento».

Ad accogliere l’esposizione il Museo Luzzetti di Fondazione Grosseto Cultura.

«Siamo felici di poter accogliere questa mostra che racconta uno spaccato della storia della nostra città – dichiara il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari –: la scuola Sant’Anna è entrata nelle vite di molti grossetani che adesso potranno tuffarsi nel passato e immergersi nei ricordi».

La mostra sarà aperta il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è 5 euro (3 euro ridotto), comprensivo della visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni: 0564 488066 o prenotazioni clarisse@gmail.com.