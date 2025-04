Tarquinia Lido, torna dal 6 aprile il mercato stagionale nella nuova sede di viale dei Navigatori

Tarquinia: Il mercato stagionale di Tarquinia Lido riprende da domenica 6 aprile e continuerà fino all'ultima domenica di settembre. La sede della nuova area è stata spostata in viale dei Navigatori, una scelta voluta dalla giunta comunale del sindaco Francesco Sposetti. L'assessore al commercio Andrea Andreani spiega che questa nuova ubicazione è stata selezionata per garantire una migliore continuità espositiva e per evitare interferenze con le attività della chiesa Maria Santissima Stella del Mare.

"Il mercato settimanale al Lido rappresenta un evento importante per la comunità - sottolinea l'assessore Andreani -, richiamando sia i residenti che i turisti nel periodo estivo. Riteniamo che la nuova area offrirà una sistemazione più adatta ai banchi e ne faciliterà l'accesso da parte delle persone". Con lo spostamento della sede cambia anche la viabilità nelle vie e piazze limitrofe. In modo particolare è stato revocato il divieto di sosta 0/24 su piazza Luigi Capotorti ed è stata istituita la sosta regolamentata (strisce bianche) con disco orario per la durata di 2 ore, dalle 8 alle 20, di tutti i giorni feriali e festivi. “Rivolgo un invito ai tarquiniesi a partecipare a questo importante appuntamento che inaugura la bella stagione – conclude l'assessore Andreano – e che ci accompagnerà fino all'inizio dell'autunno”.