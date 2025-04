Tarquinia: Visita guidata sui luoghi del cardinale Vitelleschi

Domenica 6 aprile, alle 15. Punto di ritrovo Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia

Tarquinia: Dopo il grande successo di pubblico e critica, che ha permesso di estendere la mostra dedicata al celebre dipinto della “Madonna di Tarquinia” di Filippo Lippi fino al 4 maggio, l’Amministrazione comunale ha organizzato una visita guidata speciale alla scoperta dei luoghi legati alla mostra diffusa e alla figura storica del cardinale Giovanni Vitelleschi. L’appuntamento è fissato per domenica 6 aprile, alle 15.

La visita offrirà un affascinante approfondimento sull'opera di Filippo Lippi, sulla figura del cardinale Giovanni Vitelleschi e sul contesto culturale e storico di Tarquinia nel XV secolo. Oltre alla visita al Museo Archeologico Nazionale, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare l'archivio storico, a piazza Titta Marini, e la Sala degli Affreschi del palazzo comunale, luoghi strettamente legati al “cardinale guerriero” e alla mostra diffusa a lui dedicata. Il ritrovo è previsto all’ingresso di Palazzo Vitelleschi, in piazza Cavour. Per maggiori informazioni sui costi e per prenotare la propria partecipazione, è possibile contattare l’Infopoint al numero 0766.849282 o inviare una mail a turismotarquinia@gmail.com. È possibile, inoltre, prenotare online al seguente link: https://tinyurl.com/tarquinia-biglietti.