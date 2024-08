Sulle Colline Metallifere note di musica antica e barocca con il Festival delle Viole di Gerfalco

Prende il via sabato 24 agosto la XIV edizione del primo festival italiano dedicato alla viola da gamba. Fino al 1 settembre a Gerfalco e Montieri concerti ed eventi dedicati a questo antico strumento con musicisti di fama internazionale.



Gerfalco: Concerti di musica barocca in antiche chiese nei borghi di Gerfalco e Montieri sulle Colline Metallifere in Provincia di Grosseto, un corso di viola da gamba per giovani musicisti e due seminari. È questo, in sintesi, il programma del Festival delle Viole di Gerfalco arrivato alla XIV edizione con la direzione artistica di Alessandro Pierini che si svolgerà da sabato 24 agosto a domenica 1 settembre organizzato dal Comune di Montieri con il sostegno del Parco Nazionale delle Colline Metallifere geoparco Unesco, della Regione Toscana, della Fondazione Kurt Redel Stiftung e con il supporto tecnico di Music Pool.





Si tratta del primo festival italiano dedicato alla viola da gamba, un antico e nobile strumento molto in voga tra il XV e il XVII secolo, che ogni anno riunisce a Gerfalco, piccolo paese di origine medievale con appena circa 120 residenti, musicisti e affermati concertisti di valore internazionale come il violista Vittorio Ghielmi docente al Mozarteum di Salisburgo e Paolo Biordi docente di viola da gamba al Conservatorio di Firenze. “Vogliamo rafforzare l’idea di portare grandi eventi nei piccoli borghi – spiega il direttore artistico Alessandro Pierini -, per offrire un contributo alla loro rinascita. Infatti, come la viola da gamba che fu “abbandonata” in favore di altri strumenti sul finire del XVIII secolo, oggi tanti paesi di montagna sembrano svanire in un destino analogo. L’estetica del barocco, e il suo stretto legame con gli affetti e la natura, non è una ricostruzione storica fine a sé stessa, ma un messaggio vivo da un tempo lontano che affonda le sue radici nella nostra cultura”.

Il programma del festival prende il via sabato 24 agosto nella chiesa di San Biagio a Gerfalco alle ore 19 con il concerto “Fantasia. L’arte del contrappunto in Inghilterra tra i regni di Giacomo I e Carlo I” con Roberto Gini: viola da gamba soprano, tenore, bassa; Patxi Montero: viola da gamba, soprano, tenore, bassa e Marco Angilella viola da gamba bassa. Saranno eseguiti brani di autori come: Christopher Simpson (1602/6 – 1669), William White (1571 – ca. 1634): Thomas Lupo (1571 – 1627): John Coperario (ca. 1570 – 1626): Orlando Gibbons (1583 1625): Tobias Hume (ca. 1579 – 1645).

Si prosegue domenica 25 agosto nella Pieve di San Michele e Paolo a Montieri, sempre alle 19, con il concerto “Le Viole de Caractère. Le Kannel d’Amour”. Saranno eseguite musiche di M. Marais, J.S. Bach, T. Hume, H. Kapsberger con i solisti André Lislevand: viola da gamba e Anna-Liisa Eller che suona il kannel, strumento estone a pizzico molto simile al salterio, assolutamente popolare. Le capacità sonore di questi due strumenti si mostrano essere infinite, essendo complementari seppur diversi: insieme presentano un viaggio tra il repertorio rinascimentale e barocco, deviando tra accenni e riferimenti popolari di svariate origini.

Sabato 31 agosto si torna a Gerfalco nella Chiesa di San Biagio alle 19 con il concerto degli allievi del corso di viola da gamba a cura del maestro Paolo Biordi e domenica 1 settembre concerto di chiusura dal titolo “Soirée Forqueray Antoine” sempre nella Chiesa di San Biagio con Vittorio Ghielmi viola da gamba, Florian Birsak clavicembalo, Réka Nagy viola da gamba e Maylis Moreau viola da gamba; un evento organizzato in collaborazione con Accademia Chigiana di Siena.

Tra gli altri eventi in programma martedì 27 agosto ore 19 appuntamento al Centro Visite di Gerfalco della Riserva Naturale delle Cornate e Fosini con il seminario “Il Lirone” a cura del maestro Paolo Biordi e con la partecipazione del soprano Simonida Miletic. Venerdì 30 agosto alle ore 18 nella Chiesa di San Giacomo a Montieri previsto il seminario “La Nostra Terra e i Pianeti Extrasolari” a cura della Prof.Dr. Paola Caselli direttrice del Centro studi astrochimica Istituto Max Planck, Germania. Durante la durata del festival sono attivi i corsi di viola da gamba, docente Paolo Biordi. Per iscrizioni segreteria: Roberta Castelli, e-mail: festivaldelleviole@gmail.com

“Il nostro orgoglio più grande – afferma il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi - è quello di aver contribuito a far raggiungere una consistenza ed una notorietà nazionale ed internazionale ad un luogo, Gerfalco, rifuggendo però la convenzionalità ma perseverando nell'idea che la cultura, in un connubio ideale con la natura ed il paesaggio, potesse rappresentare un veicolo di crescita ed evoluzione ma anche di visione. Ormai lo possiamo dire forti anche dei risultati e della crescita di questi anni, il Festival delle Viole è un appuntamento importante nel panorama toscano e nazionale e per questa edizione abbiamo invitato il Presidente della Regione, Giani, e il Ministro della Cultura, Sangiuliano”.

“Uno degli obiettivi del Parco Nazionale delle Colline Metallifere – dichiara la Presidente Fabiola Favilli - è quello di valorizzare tutto il territorio, ma sostenere anche gli aspetti peculiari e culturali di alto profilo come il Festival delle Viole. Un evento che da anni costituisce un appuntamento non solo capace di riunire ogni anno nel Comune di Montieri tra i più grandi interpreti assoluti della specialità ed allievi da molte parti del mondo, ma nello stesso tempo capace di dare valore e visibilità ad un’area considerata marginale e che vuole, in questo modo, mantenere e valorizzare la sua identità e unicità”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Programma su: www.eventimusicpool.it

Info, e-mail: festivaldelleviole@gmail.com