Sulla barca Este 24 la vela rosa contro la violenza alle donne per sempre

Monte Argentario: Non solo il 25 novembre ma tutti i giorni e tutti gli uomini per sempre devono essere contro la violenza alle donne e per continuare a ricordarlo da domenica scorsa il guidone di Artemare Club garrisce sulla barca Este 24 Ridecosi CC Aniene con cinque bravi velisti a bordo, al timone il presidente della classe velica Alessandro Maria Rinaldi impegnato insieme a Roberto Emanuele de Felice, Giovanni Coccoluto, Enrico Turrini e Samuele Nicolettis nel Campionato invernale Este 24, competizione stagionale quasi unica in Italia di monotipi.



Si, la vela rosa di Ridecosi trionfava tra le tante imbarcazioni Este 24 partecipanti alla regata e ben si vedeva dalla costa di Santa Marinella in una giornata splendida di sole caldo e mare azzurro. L 'Argentario è in attesa di vedere tornare queste imbarcazioni con i tanti equipaggi nel prossimo aprile per la nota competizione velica La Lunga Bolina che comprende alcune prove per il Titolo Italiano della classe.





L’Este 24 è una barca da regata progettata da German Frers, il famoso architetto e velista argentino e costruita dai Cantieri Navali d’Este a Fiumicino, destinata a rivestire un ruolo importante nel panorama velico mondiale e a stimolare, per le sue peculiari caratteristiche, le nuove generazioni di velisti, sia per competere in regate che per la navigazione in crociera. L’estrema facilità di manovra in tutte le condizioni di vento e di mare consente all’Este 24 di navigare anche con pochissimo vento. Ad una facilità di conduzione e di manovra in mare corrisponde una altrettanto facile gestione della barca a terra, la deriva è a baionetta retrattile e la carrellabilità dell’Este 24 è garantita da un carrello trainabile da un’auto di media cilindrata. La classe monotipo Este 24 è stata costituita ufficialmente nel 1996 e l’attuale presidente è un velista vincente e molto noto il professor Alessandro Maria Rinaldi socio emerito e responsabile della Vela d'altura del Circolo Canottieri Aniene.