“Sull'onda della melodia” con i concerti di Fondazione Grosseto Cultura

Sabato 4 marzo nell'auditorium dell'Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” sul palco Alessandro Manini al pianoforte e la soprano Francesca Magdalena Giorgi

Grosseto: La nuova edizione della rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” propone un nuovo appuntamento nell'auditorium “Carlo Cavalieri” dell'Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” in via Bulgaria. Sabato 4 marzo alle ore 17 in scena Alessio Manini al pianoforte con i suoi allievi del corso di Fenomenologia musicale e la soprano Francesca Magdalena Giorgi, in un'esibizione “Sull’onda della melodia” che prevede esecuzioni “estemporanee” di celebri composizioni, da Bach alle più celebri colonne sonore cinematografiche: romanticismo musicale, opera e canzone italiana, melodie napoletane e tanto altro. Il concerto è a ingresso libero e gratuito.

Alessio Manini è nato a Grosseto, dove vive, nel 1983. Dalla metà degli anni ’90, per un ventennio, è stato primo clarinetto solista in orchestre di fiati liriche sinfoniche. Dal 2002 al 2009 ha frequentato il conservatorio e l’università a Firenze, conseguendo le lauree in Clarinetto, Scienze giuridiche e Didattica della musica. Ha ricevuto il diploma in Direzione di coro dall’Associazione italiana Santa Cecilia, approfondendo la disciplina negli anni in cui ha rivestito il ruolo di cantore, direttore e organista del Coro polifonico San Giuseppe di Petricci. Nel 2006 ha iniziato a insegnare e nel 2015, grazie all’abilitazione all’insegnamento in scuole medie e superiori, è stato immesso in ruolo: è docente di musica alla scuola media “Galileo Galilei” di Grosseto e all’Istituto musicale comunale “Giannetti”.





Francesca Magdalena Giorgi, giovane grossetana, si è laureata con il massimo dei voti in canto lirico al Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia e – sempre al conservatorio – frequenta Didattica dell’insegnamento musicale. Si è già esibita in pubblico in vari concerti lirici da soprano.





L'appuntamento successivo della rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” è in programma sabato 18 marzo con il Trio dell’accademia Amiata, ensemble composto da Claudio Cavalieri al violino, Marina Zannerini al clarinetto e Ettore Candela al pianoforte che eseguiranno musiche di Shostakovic, Katchaturian, Bartok, Stravinskij, Milhaud.