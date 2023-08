Sul portale di Confartigianato una sezione dedicata alle domande e offerte di lavoro

Grosseto: Il portale di Confartigianato Imprese Grosseto si arricchisce di una sezione dedicata alla domande e offerte di lavoro: al link https://www.artigianigr.it/index.php/servizi/agenzia-lavoro dopo una breve presentazione dell’agenzia per il lavoro “Formimpresa” , scorrendo su “Annunci di lavoro” è possibile cliccare sul rettangolo “candidati” e prendere visione delle richieste di lavoro, che attualmente sono state prese in carico da Formimpresa con il progetto GOL. Cliccando sul rettangolo “Offerte di lavoro” è invece possibile prendere visione delle figure professionali richieste dalle aziende associate di Confartigianato. In entrambi i casi, se interessati ad uno dei profili, è possibile riempire il format sulla sinistra della pagina, chiedendo ulteriori informazioni.



“Il progetto nasce con l’obiettivo di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro utilizzando tutti i canali di comunicazione, compreso il nostro portale. – spiega Cristina Frascati, direttore di Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto – Formimpresa nasce come agenzia formativa e dopo aver maturato una grande esperienza in questo settore, di recente è stata riconosciuta anche come agenzia di servizi per il lavoro, con la partecipazione al bando Gol, Garanzia Occupabilità Lavoratori, che prevede il finanziamento di percorsi di ricollocazione lavorativa. Il vantaggio di avere un’agenzia del lavoro all’interno del sistema di Confartigianato è duplice, non solo per chi è in cerca di occupazione ma anche per le aziende consociate che possono comunicare i loro fabbisogni attraverso un canale diretto.”

“Tutti i candidati in cerca di lavoro, che abbiamo inserito sul sito internet di Confartigianato – prosegue Cristina Frascati – provengono da un percorso di orientamento specialistico, questo significa che sono stati seguiti dai nostri operatori, nell’ambito del progetto Gol, con un colloquio conoscitivo per individuare un percorso di inserimento lavorativo personalizzato, sulla base delle caratteristiche individuali in modo da evidenziare il lavoro più adatto. Ovviamente è una banca dati in divenire, destinata ad essere implementata: la volontà è quella di ampliare il bacino di figure professionali inserite, prendendo in carico anche le candidature fuori dal progetto Gol. Anche tutte le nuove candidature saranno comunque prima verificate, con dei colloqui conoscitivi e di orientamento specialistico, per poi procedere con l’inserimento nel portale.”