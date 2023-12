Südtirol Bank apre a Grosseto

Domenica 10 dicembre l’inaugurazione della nuova agenzia in via Damiano Chiesa 11



Grosseto: Nell’epoca della desertificazione bancaria, con un crescente disimpegno delle banche a investire sui territori, anche in Maremma trovare uno sportello sta diventando sempre più difficile. In controtendenza è la scelta di Südtirol Bank, che nel pomeriggio di domenica 10 dicembre (tra le 16 e le 20) inaugura e presenta a Grosseto una nuova agenzia, in via Damiano Chiesa 11.

Südtirol Bank nasce come banca privata indipendente nel 2008, sull’esperienza maturata da Alpi Sim spa. E’ una banca di raccolta, con consulenti di esperienza, autonomi, liberi nel consigliare il risparmiatore e offrire il meglio dei prodotti e dei servizi finanziari internazionali.

Ancor prima della pandemia, Südtirol Bank ha investito su servizi bancari online solidi, tecnologie di pagamento digitale e applicazioni per smartphone che le hanno dato un grande vantaggio nel periodo delle restrizioni.

La scelta di STB di sbarcare a Grosseto, piazza con una eccellente vocazione al risparmio, è il frutto dell’incontro con il senior private banker Agostino Ricotta. Una partnership che punterà su un’organizzazione snella, rapidità nelle operazioni, tecnologie avanzate, processi efficienti. Insomma, una boutique del denaro, fondata su una sinergia di competenze e fiducia.