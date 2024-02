Successo straordinario per il convegno Bio agricoltura, marketing e sviluppo commerciale

Grosseto: Si è svolto con grande partecipazione il convegno "Bio agricoltura, marketing e sviluppo commerciale" all'Antica Fattoria La Parrina, organizzato dal Distretto Biologico della Maremma Toscana in collaborazione con Confagricoltura Grosseto.



Numerosi esperti del settore hanno guidato le discussioni, offrendo preziose prospettive e strategie per raggiungere efficacemente il cliente e valorizzare al meglio i prodotti del territorio. Tra i presenti, oltre al presidente Vivarelli Colonna, anche il direttore di Confagricoltura Grosseto Paolo Rossi, il formatore e consulente marketing e comunicazione Paolo Vozzi e la life business coach Marta Guidoni.

Un'importante piattaforma di discussione e riflessione su temi cruciali per il settore agricolo, con un focus specifico sulla promozione dei prodotti locali e sulla creazione di un marchio identitario distintivo.

Viva soddisfazione da parte del presidente del Distretto Vivarelli Colonna, che commenta: “L'evento ha rappresentato una grande occasione di confronto e approfondimento per tutti gli operatori del settore agricolo interessati a promuovere e valorizzare i prodotti del territorio, contribuendo così attivamente allo sviluppo del Distretto biologico della Maremma Toscana. Il marketing - continua - è fondamentale per ampliare la visibilità dei nostri prodotti e per garantire uno sviluppo economico duraturo del settore. Stiamo lavorando insieme per costruire un marchio che rifletta l'autenticità e la qualità del nostro territorio. Ringrazio tutti i partecipanti per la loro preziosa presenza e contributo a questa giornata di riflessione e condivisione”.

