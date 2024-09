Su Tv9 torna “Salute 4.0”: al centro servizi e i progetti del Coeso Società della Salute

Sette puntate, in onda ogni venerdì alle 21.25 da domani, 20 settembre, per illustrare l’attività del consorzio che unisce la Asl e i Comuni della zona sociosanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana



Grosseto: Torna su Tv9 (canale 13) la trasmissione “Salute 4.0” una coproduzione dell’emittente grossetana e del Coeso Società della Salute, che prenderà il via domani, venerdì 20 settembre, alle 21.25.

Per sette settimane, ogni venerdì, quindi, sarà possibile, attraverso le interviste ai professionisti del Coeso e agli esperti di molti soggetti pubblici e privati che contribuiscono alla realizzazione di progetti e attività, conoscere qualcosa di più dei servizi in ambito sociale e socio assistenziale che vengono messi in campo per i cittadini.

La trasmissione, condotta dai giornalisti Enrico Pizzi, responsabile editoriale di Tv9, e Clelia Pettini, sarà in replica ogni domenica alle 12.30 e ogni giovedì alle 18.35. E per chi ha una smart tv, sarà possibile guardare le puntate on demand.

Nella prima puntata, in onda venerdì 20 settembre, da titolo “Arcipelago Coeso, viaggio nel sistema dei servizi sociali”, attraverso il dialogo con la direttrice Tania Barbi e il contributo di Elisabetta Mori, responsabile dell’unità funzionale servizi socio assistenziali, si approfondirà quali sono i servizi erogati e i progetti realizzati.

Venerdì 27 settembre, sempre alle 21.25, è in programma la puntata “Senza una dimora, ma non da soli”, con la partecipazione di Alberto Castagnini, referente dell’Help Center alla stazione di Grosseto, Valentina Caselli, referente servizi territoriali e il contributo di Michela Bernardini, assistente sociale, saranno illustrate le iniziative per i senza dimora.

“Il Coeso e la sfida delle tante forme di povertà” è il tema al centro della terza puntata, in programma venerdì 4 ottobre: con la direttrice Barbi, lo psicologo Andrea Solimeno e il contributo di Cristina Totti, referente degli sportelli Info immigrati del Coeso, si approfondiranno i vari progetti di sostegno alle persone e alle famiglie.

Venerdì 11 ottobre, saranno protagonisti i servizi per i minori, nella puntata dal titolo “A fianco delle famiglie per investire sul futuro” che vede la presenza di Tania Barbi e Monica Matino, responsabile dell’area Minori del Coeso, con i contributi esterni di Matteo Orefice, tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri, e di Claudia D'Angelo, responsabile non autosufficienza e disabilità del Coeso.

Venerdì 18 ottobre si parla di “Seus e Zeus, il Coeso integrato con altre istituzioni”: con la direttrice Barbi e i contributi esterni di Mauro Breggia, direttore dipartimento Emergenza Urgenza Asl Tse, e di Claudio Ciccimarra, Questore di Grosseto si affronterà il servizio di emergenza/urgenza sociale e le attività di contrasto alla violenza.

“Persone anziane e fragili, il sostegno del Coeso” è il tema della sesta puntata, in programma per venerdì 25 ottobre. Dai servizi domiciliari a quelli in struttura, fino ai progetti speciali, come il contrasto alle truffe: di questo si parlerà con la direttrice Barbi, l’assistente sociale D’Angelo e il contributo del tenente colonnello Orefice.

A concludere la programmazione, venerdì 1° novembre sarà la puntata intitolata “Coeso creativo: nuovi servizi per intercettare nuovi bisogni”: con l’aiuto di Massimiliano Marcucci (servizi socioeducativi di Coeso SdS) si parlerà dei progetti finanziati con fondi europei e dei servizi innovativi e sperimentali.