Strada Comunale di Piatto Lavato, conclusi i lavori di riqualificazione

Castiglione della Pescaia: Conclusi i lavori di riqualificazione del sottofondo stradale e messa in sicurezza della strada comunale di Piatto Lavato.



Un'intervento da 200mila euro, interamente finanziato dall’Unione Europea “Next generation EU”, eseguito dall'Impresa Tirrena Costruzioni Generali Srl di Grosseto, che ha consentito di riasfaltare e bonificare un tratto importante della viabilità che interessa la campagna castiglionese intorno a Buriano.

«I lavori iniziati in primavera hanno subito uno stop obbligato per il periodo estivo - dichiara Elena Nappi sindaco di Castiglione della Pescaia - per consentire lo sgrondo delle fosse dalle acque presenti ed il costipamento del sottofondo stradale, azione che ha permesso di realizzare un lavoro decisamente più stabile e duraturo per la tenuta dell’asfaltatura nel tempo».

I lavori, affidati nel marzo 2023, sono giunti a completo compimento il 9 settembre scorso.

«È compito di una amministrazione – dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Susanna Lorenzini – pensare al territorio nella sua estensione e cercare le risorse per rendere più sicura ogni tipo di strada. Con grande soddisfazione quindi siamo riusciti a riqualificare una delle più importanti vie per il regolare svolgimento delle attività agricole e strada di collegamento al "Giardino Viaggio di Ritorno", uno dei siti di Arte Contemporanea più prestigiosi e punto di attrazione culturale e turistica».