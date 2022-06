Stefano Spina confermato in Pallavolo Grosseto

La Società, con grande soddisfazione, comunica che per la prossima Stagione, alla guida dei Team Under 16, Under 18/Serie C ci sarà Stefano Spina.



Grosseto: Il tecnico di Pallavolo Grosseto Stefano Spina è stato confermato anche per la prossima stagione. «Quest’anno Stefano ha fatto un ottimo lavoro con il gruppo U 16/Prima Divisione e non poteva certo interrompere il percorso con le “sue ragazze!”». Queste le parole del Presidente Tinacci.

«Sono molto felice della situazione che si è creata e del fatto che possa continuare a lavorare insieme al mio gruppo. Nella mia testa e nei miei sogni ci sono tanti obiettivi da perseguire e in questa realtà ci sono tutti i presupposti per sviluppare un grande progetto. Infatti con le nuove Atlete provenienti dal Grosseto Volley School si sono creati nuovi presupposti, diventando le fondamenta per un progetto a più ampio respiro e con uno slancio verso traguardi ancora più ambiziosi. Chiaramente non è detto che questo debba accadere per forza, ma essere animati dalla voglia di migliorarsi e crescere è qualcosa di fondamentale. Ringrazio il Presidente Tinacci per la fiducia che ha voluto continuare a darmi. La mia promessa è che il mio impegno sarà massimo e totale». Queste le parole di Stefano Spina.