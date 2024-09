Stefano Meciani al Master ILCA 2024 a Cesenatico

Follonica: Si è conclusa con grande soddisfazione per gli atleti follonichesi l’ultima tappa dell’Italia Cup Master ILCA 2024, tenutasi nelle acque di Cesenatico. In due giorni di regate, con vento da nord-ovest tra i 10 e i 15 nodi, sono state disputate tutte e 5 le prove in programma, confermando l’alto livello tecnico della competizione.



Stefano Meciani, nella classe ILCA 7, si è distinto nuovamente, conquistando il primo posto assoluto nella tappa finale e chiudendo così al vertice della ranking nazionale master 2024. Un successo che si aggiunge alla sua straordinaria vittoria del Campionato Italiano Master.

Nella classe ILCA 6, David Nocchi ha ottenuto un brillante terzo posto nella categoria Master e un sesto posto assoluto nella tappa di Cesenatico, chiudendo la stagione con un ottimo decimo posto nella ranking nazionale della sua categoria.

Questi risultati confermano l’ottimo stato di forma degli atleti e la qualità della preparazione raggiunta in questa stagione. La tappa di Cesenatico chiude un circuito di regate estremamente competitivo, dove i nostri velisti si sono distinti per dedizione e abilità tecnica.

La Lega Navale Italiana di Follonica è orgogliosa dei successi raggiunti e si congratula con Stefano e David per i risultati ottenuti.