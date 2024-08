Stasera Molino Cult con doppio Frankenstein

Molino Cult torna a riempire di cinema lo spazio di Molino Hub, gestito dall’associazione Clan.



Grosseto: Stasera, domenica 4 agosto alle 21.15, per il ciclo realizzato da Mirko Guerrieri, Alessio Brizzi, Edoardo Checcacchi e Alessandro Capanni con Clan, Kansassiti e Clorofilla, doppia proiezione nel segno dei cult. Si inizia con il capolavoro Frankenstein di James Whale uscito nei cinema nel 1931 dove Boris Karloff darà vita al “mostro dei mostri”, la creatura più orribilmente umana dell’immaginario collettivo. Una pietra miliare di appena un’ora di durata che è entrata nella storia del cinema.

A seguire invece la parodia per eccellenza. Un omaggio di due geni della comicità come Mel Brooks e Gene Wilder che negli anni è divenuto un culto assoluto: Frankenstein Junior, incoronato dalla critica come “film più comico della storia”.

Ingresso con tessera Clan (5 euro) con possibilità di farla prima della proiezione.

Molino HUB – via del Molino a Vento (sotto al Cinghialino sulle Mura Medicee di Grosseto)