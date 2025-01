Cultura Stagione teatrale 2025 dei Teatri D’Amiata, in scena a Castel del Piano "Backett’Aspetti?" 28 gennaio 2025

Castel del Piano: S’inaugura anche a Castel del Piano la stagione teatrale 2025 dei Teatri d’Amiata, che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus le amministrazioni comunali di Arcidosso e Castel del Piano e l’Unione dei Comuni Montani dell’Amiata Grossetana. Sabato 1 febbraio alle ore 21:00 entrano in scena al Teatro Amiatino di Castel del Piano Bobo Rondelli e Andrea Rivera in "Backett’Aspetti? Non ci prenderanno mai". Due uomini si trovano senza conoscere il motivo sotto processo. O forse, visto il loro passato e presente artistico il perché lo si può immaginare! Ma la loro condizione riguarda solo se stessi o anche il pubblico presente e assente? Lo spettacolo assomiglia ad un Processo Kafkiano o forse ricorda Aspettando Godot e infatti la domanda che pongono a sé stessi ed al pubblico ogni sera è la seguente: “Beckett’aspetti?” Ma di una cosa sono convinti: quelli che vogliono comandarci e che vogliono certi spettacoli innocui… Non ci prenderanno mai! Info e biglietteria posto unico intero € 72 / ridotto € 65 biglietti posto unico intero € 12 / ridotto € 11 biglietto ridotto € 8 riservato agli studenti delle Università possessori della carta Studente della Toscana e alla promozione biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze riduzioni possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), over 65 Info e prenotazioni Biblioteca Comunale Arcidosso (prenotazioni spettacoli Teatro degli Unanimi) piazza Indipendenza, 30, Arcidosso tel. 0564 965057 da lunedì a venerdì ore 9-13 Associazione Compagnia teatrale “Né Arte Né Parte” (prenotazioni spettacoli Teatro degli Unanimi e Teatro Amiatino) cell. 347 9081631 da lunedì a sabato ore 15 – 19, contattabile anche tramite messaggio whatsapp Biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera degli spettacoli Teatro degli Unanimi piazza Cavallotti, 4 58031 Arcidosso Teatro Amiatino piazza Arcipretura 58033 Castel del Piano comune.arcidosso.gr.it comune.casteldelpiano.gr.it toscanaspettacolo.it I prossimi spettacoli Mercoledì 19 febbraio (ore 21:00) e giovedì 20 febbraio, ore 10 matinée per le scuole al Teatro degli Unanimi di Arcidosso arriva Stivalaccio Teatro con LA MANDRAGOLA. Domenica 9 marzo, ore 21 e lunedì 10 marzo, ore 10 matinée per le scuole al Teatro Amiatino di Castel del Piano c'è LA PATENTE u picciu di Luigi Pirandello adattamento drammaturgico e regia di Fulvio Cauteruccio con Massimo Bevilacqua Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo voce recitante Ninni Bruschetta produzione Compagnia Krypton. Sabato 22 marzo (ore 21:00) al Teatro Unanimi di Arcidosso, Gaia De Laurentiis, Stefano Artissunch in UNA GIORNATA QUALUNQUE. Sabato 5 aprile (ore 21:00) GOD SAVE THE SEX scritto, diretto e interpretato da Stefano Santomauro Teatro Amiatino di Castel del Piano. Domenica 13 aprile (ore 21:00) sul palco del Teatro degli Unanimi di Arcidosso, IL COCCODRILLO da Fëdor Dostoevskijdi e con Tommaso Taddei. Seguici



