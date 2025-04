Sport Dai il via alla tua carriera nell’acqua 7 aprile 2025

Follonica: Sei appassionato di sport, benessere e vuoi trasformare la tua passione in una professione? Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per istruttori di fitness in acqua e insegnanti di nuoto di CSI Grosseto – Formazione, passione e sport per tutti, un’opportunità unica per entrare nel mondo del lavoro nel settore sportivo e del benessere. Il corso si svolgerà presso la piscina di Follonica, un ambiente ideale per apprendere tecniche, metodologie e strumenti necessari a diventare un punto di riferimento nell’ambito dell’attività fisica in acqua. Diventare un professionista dell’attività acquatica significa acquisire competenze tecniche e comunicative per guidare gli altri verso uno stile di vita più sano, attivo e consapevole. Che tu voglia lavorare in piscine, centri sportivi o avviare un tuo progetto, questa formazione è il primo passo verso una carriera dinamica e gratificante.

