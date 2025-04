"A passo d'uomo" alla Libreria QB per la rassegna montanaria

Proseguono alla libreria QB in via Colombo 4 a Grosseto, gli appuntamenti con Montanaria, la rassegna di cinema di montagna promossa da Clorofilla film festival e CAI Grosseto, realizzata con il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Grosseto: Domani, martedì 8 aprile alle 21, il film in programma è “A passo d’uomo” di Denis Imbert che ha ricevuto il patrocinio del CAI ed è ispirato fedelmente a un libro autobiografico di Sylain Tesson. E’ la storia di Pierre, interpretato dall’attore premio Oscar Jean Dujardin, un noto scrittore appassionato di viaggi avventurosi ma dalla vita dissoluta e dipendente dall’alcol. Una sera in cui beve più del solito e il suo livello di ubriachezza è decisamente alto, si cimenta in modo spavaldo nell’arrampicata della facciata di un albergo. Pierre però, perde l’equilibrio e precipita. La caduta gli sarà fatale perché finirà in coma. Quando si risveglia nel suo letto di ospedale, promette a sé stesso che appena riuscirà a reggersi in piedi partirà per il viaggio della sua vita. Infatti, contro il parere di tutti, Pierre deciderà di percorrere a piedi la Francia, dal parco del Mercantour, nel sud est, fino alle falesie del Jobourg nel Cotentin, all'estremo ovest della Normandia, attraversando in diagonale l'intero paese, e prendendo solo piccoli sentieri. Un viaggio che gli farà scoprire il lato più rurale del Paese e che gli permetterà di rinascere facendo pace con il suo passato.

Jean Dujardin è convincente in questo percorso che piacerà agli amanti degli spazi aperti, delle camminate in silenzio e delle riflessioni profonde, quelle in cui un incrocio in alta quota rappresenta una diretta metafora di altre vie da scegliere nella vita in arrivo alla fine del viaggio.

Ingresso libero