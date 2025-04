Iniziative per la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e per la Pace 2025

Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani lungo, in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e per la Pace, istituita dalle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/67/296, invita tutte le scuole italiane a partecipare attivamente alla celebrazione di questa giornata, che si terrà il 6 aprile di ogni anno, con iniziative che evidenziano il valore dello sport come strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile, la pace e la promozione dei diritti umani.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile riconosce in modo inequivocabile il ruolo cruciale dello sport nel progresso sociale, dichiarando che “lo sport è anche un importante fattore abilitante dello sviluppo sostenibile”. Questa visione, che pone lo sport al centro delle politiche per la pace e la solidarietà, sottolinea come esso favorisca la promozione della tolleranza, del rispetto e dell’inclusione, contribuendo attivamente a obiettivi cruciali come la salute, l’istruzione e l’empowerment delle donne e dei giovani.

Lo sport ha il potere di abbattere le barriere culturali, sociali ed economiche, diventando una piattaforma universale per il dialogo, la cooperazione e la costruzione di una comunità globale più equa e inclusiva. Esso è un potente veicolo per la promozione dei diritti umani, in grado di insegnare valori fondamentali come la collaborazione, la responsabilità e il rispetto per gli altri.

In un momento storico in cui gli scenari di guerra e le violazioni dei diritti umani sono in aumento in molte parti del mondo, il Coordinamento ribadisce che lo sport rappresenta un potente strumento di educazione alla pace e alla giustizia, e una risorsa fondamentale per costruire istituzioni responsabili e inclusive. Lo sport, infatti, favorisce la costruzione di legami tra individui e comunità diverse, contribuisce a rafforzare il rispetto reciproco, e insegna valori di solidarietà e cooperazione che sono essenziali per la costruzione di una società più giusta e pacifica.

Proposta Didattica per la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e per la Pace. Titolo: Lo Sport come strumento di pace, giustizia e inclusione sociale

Obiettivo: Sensibilizzare gli studenti sull’importanza dello sport nella promozione di una società pacifica e inclusiva, all’interno dell’ambito dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare attenzione all’Obiettivo 16, che riguarda la promozione della giustizia, la costruzione di istituzioni responsabili e l’accesso universale alla giustizia.

Attività:

Discussione e Dibattito: organizzare una discussione in classe sui valori dello sport come strumento per la pace e la giustizia. Gli studenti rifletteranno su come lo sport possa favorire l’inclusione sociale, contribuire alla riduzione delle disuguaglianze e promuovere il rispetto dei diritti umani.

I ragazzi saranno invitati a discutere casi reali di sportivi e organizzazioni che hanno utilizzato lo sport per diffondere messaggi di pace, giustizia e solidarietà, come nel caso di iniziative sportive in contesti di conflitto o nelle aree marginalizzate.

Laboratorio creativo: creare un progetto visivo (poster, video, presentazione) che illustri come lo sport possa contribuire a risolvere conflitti e promuovere una cultura di pace. Ogni gruppo di studenti avrà il compito di illustrare attraverso immagini o narrazioni come lo sport possa abbattere le barriere culturali e promuovere l’inclusione di gruppi vulnerabili (donne, migranti, disabili, giovani a rischio).

Attività Sportiva Inclusiva: organizzare una sessione di attività fisica che preveda la partecipazione di tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro abilità fisiche, promuovendo il gioco di squadra, la collaborazione e il rispetto delle regole. L’attività sarà progettata per favorire la cooperazione piuttosto che la competizione, enfatizzando il valore della solidarietà.

Testimonianze e Incontri: invitare atleti, educatori sportivi o rappresentanti di organizzazioni che lavorano nell’ambito della pace attraverso lo sport per parlare con gli studenti delle proprie esperienze. Le testimonianze dirette aiuteranno a comprendere meglio come lo sport possa essere utilizzato come strumento per affrontare le sfide sociali e per promuovere la giustizia e la pace.

Proposta di Azioni Concrete: ogni classe sarà invitata a ideare un progetto che promuova lo sport come strumento di pace nella propria comunità scolastica o locale. Questi progetti potrebbero includere eventi sportivi inclusivi, tornei che promuovano la partecipazione di tutti o attività di volontariato in ambito sportivo.

Le scuole hanno un ruolo fondamentale nel formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di affrontare le sfide del futuro con spirito di cooperazione e apertura al dialogo.

Il CNDDU invita tutte le scuole italiane a organizzare eventi, attività educative, riflessioni e dibattiti che mettano in luce l'importanza di educare le giovani generazioni non solo alle competenze intellettuali, ma anche ai principi di giustizia, inclusività e solidarietà che sono al cuore dello sport.

Invitiamo ad inviare al CNDDU (email: coordinamentodirittiumani@gmail.com) le proposte educative e le iniziative realizzate per l’occasione.