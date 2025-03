Staff/ette giovani resistenti: il contest musicale al festival resistente

Nuove energie in musica per il Festival Resistente.

Grosseto: In attesa della manifestazione, che quest’anno celebra la sua XXVII edizione dal 24 al 26 aprile al Bastione Molino a Vento (Cinghialino) di Grosseto, sono aperte fino al 5 aprile le iscrizioni al contest musicale del festival.

“Staff/ette giovani resistenti” è il nome del progetto che vuole invitare gli artisti locali a dimostrare che la musica è portatrice di valori universali, di quei valori che ritroviamo nella nostra Costituzione e nella lotta portata avanti dalla Resistenza.

Il progetto darà grande attenzione ai giovani con concerti, laboratori sulle nuove forme di espressione artistica ed eventi che vedranno la musica come strumento di incontro e coesione sociale. “Staff/ette giovani resistenti” toccherà diversi spazi della provincia di Grosseto ma adesso quello che conta è la ricerca delle band o di singoli cantautori e cantautrici under 35 che andranno a costruire il progetto e che abbiano la voglia di esibirsi e farsi conoscere. I partecipanti avranno anche la possibilità di condividere coi loro coetanei un percorso che va dalla valorizzazione e conoscenza della musica popolare a veri e propri workshop dedicati alla conoscenza del settore musicale che permetteranno ai giovani musicisti di acquisire competenze in diversi ambiti: dal marketing musicale alla gestione del suono, dalla progettazione di eventi live alla loro promozione.

Un modo per dare al contest un valore aggiunto proprio perché non si limita all’esibizione su palchi importanti – sono previsti concerti per i vincitori in locali prestigiosi a livello nazionale – ma vuole essere un momento di crescita e di scambio per i partecipanti finalizzato alla creazione di una rete professionale, tra giovani musicisti, tecnici, organizzatori di eventi e operatori culturali del territorio di Grosseto e provincia, che possa durare nel tempo e favorire le collaborazioni.

Le preselezioni si svolgeranno nelle serate del 12 aprile al Volume di Castel del Piano, il 17 aprile al circolo Arci Khorakhané e il 19 aprile al circolo Arcinprogress di Bagno di Gavorrano, mentre i finalisti si esibiranno durante il Festival Resistente.

Per gli under 35 che volessero partecipare, la scheda di partecipazione e il regolamento per il contest (iscrizioni fino al 5 aprile) sono disponibili sul sito www.festivalresistente.it in home page o alla sezione “band contest under 35”. Per info: lacasaditutti.gr@gmail.com

“Staff/ette giovani resistenti” è un’iniziativa realizzata da Circolo Arci Festival Resistente APS e Arci Comitato Territoriale Grosseto APS grazie al bando "Siete Presente. Giovani e associazionismo- 2025", a valere sul progetto “Giovanisì crescere nel presente”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze.