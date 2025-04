Con WivoaRadicondoli, contributo a fondo perduto fino a 20mila euro per le attività economiche

Il sindaco Francesco Guarguaglini: “Abbiamo “investito” 736mila per le imprese. Ora andiamo avanti. Sosterremo le nuove attività, così come le aziende che decideranno di far crescere il proprio business, mantenendo la loro sede qui”.

Siena: Fino a 20mila euro di contributo per le attività strategiche che intendono aprire o ampliare una attività di impresa a Radicondoli. Fino a 8mila euro per le nuove attività.

Sono alcune dei valori indicati all’interno di WivoaRadicondoli 3.0, il nuovo progetto di sviluppo territoriale lanciato dal Comune di Radicondoli dopo i buoni risultati dei bandi usciti nel periodo 2020-2024. Ora l’amministrazione ha stanziato oltre 440mila euro per il 2025 e 2026. Priorità sull’Abitare, con i fondi “Sblocca Affitti per Abitare”, ovvero contributi che il Comune si impegna ad assegnare ai proprietari per sostenere la residenzialità. Due possibilità: lavori di riqualificazione per case destinati all’affitto, fino ad un massimo di 3mila euro, contenimento dei costi per gli interessi su finanziamenti finalizzati ai lavori di riqualificazione, fino ad un massimo di 2000 euro. A tutto questo si aggiungono le opportunità per le famiglie, i contributi per l’energia e chiaramente per le imprese.

“Sosterremo le nuove attività, così come le aziende che decideranno di far crescere il proprio business, mantenendo la loro sede qui – fa notare il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini - Abbiamo anche individuato delle attività strategiche, ovvero prioritarie per lo sviluppo economico del nostro territorio, che si integrano maggiormente con le finalità di questa nostra realtà. Chiaramente l’obiettivo generale è quello di consolidare il rilancio del territorio dal punto di vista imprenditoriale, occupazionale e turistico dopo il buon esito dei precedenti bandi. I settori di intervento principali sono turismo, commercio, artigianato e agricoltura. Ringrazio le associazioni di categoria e tutti i soggetti del territorio per la collaborazione che già stanno dando”.

I risultati 2020-2024 in breve

Radicondoli negli anni 2020-2024 ha investito 736mila per le imprese. Ha finanziato 26 nuove attività in 4 anni, tra cui tre negozi di vicinato “essenziali”, un bar ristorante, due società di informatica che sviluppano applicazioni con l’intelligenza artificiale, guide ambientali e altre figure che raccontano il territorio per un totale di 181mila euro. Con i bandi rilancio, 77 sono state le domande finanziate per un valore di 212mila euro.

I nuovi bandi

Il bando Nuove Attività prevede un contributo per l’apertura di nuova attività economica con sede nel territorio comunale di Radicondoli. Viene coperto fino al 50% delle spese con un limite massimo di 8.000 euro. Le attività economiche beneficiarie dovranno impegnarsi a mantenere attiva la propria sede a Radicondoli per 3 anni. La scadenza è il 31 dicembre 2026.

Il bando Attività Strategiche integra il precedente. Prevede un contributo per l’avvio di nuove o il consolidamento e sviluppo di attività economiche che già ci sono, valutate come strategiche. II contributo può essere richiesto per coprire fino al massimo del 70% delle spese di investimento e del 30% delle spese di spese correnti per l'avvio attività. Sarà corrisposto per il massimo del 50% delle spese nel limite massimo di 15.000 euro. A questo importo si potranno aggiungere ulteriori 5.000 euro per le nuove attività in caso di assunzione di personale o dipendente a tempo indeterminato nei sei mesi successivi la contribuzione. Ulteriori 5mila euro anche per le attività esistenti, in caso di conferma dei livelli occupazionali esistenti al momento della domanda o di aumento dei livelli occupazionali con assunzioni di nuovo personale, dipendenti a tempo indeterminato oppure per la trasformazione di contratti a tempo determinato, contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno. Le attività che ne beneficeranno si impegnano a mantenere la sede a Radicondoli per 5 anni. Ultimo giorno per la presentazione della domanda, il 31 dicembre 2026.

Il bando Rilancio Attività infine prevede un contributo per il rilancio e lo sviluppo delle attività economiche che ci sono. In questo caso viene coperto fino al 50% delle spese con un limite massimo di 4.000 euro. Le attività economiche beneficiarie dovranno impegnarsi a mantenere la propria sede nel comune di Radicondoli per un periodo di 3 anni. Anche in questo caso la scadenza per la presentazione della domanda di contributo è fissato al 31 dicembre 2026.

Per info, www.wivoaradicondoli.it e www.comune.radicondoli.si.it.