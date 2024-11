Ss223 di Paganico, Rossi (FDI): Prevista entro fine primo semestre 2025 riapertura al traffico

Presentata interrogazione in Commissione territorio e lavori pubblici della Camera da parte del deputato grossetano Fabrizio Rossi per conoscere quali saranno i tempi di ripristino della viabilità della Ss223 nel tratto che va dal km 14+800 al km 13+300 in direzione Grosseto, nei pressi della zona “Cerro Sughero”, nel comune di Campagnatico. Arteria, che Anas dallo scorso 19 maggio 2023 aveva disposto la chiusura riducendo il passaggio stradale a una corsia, per un cedimento strutturale.

Campagnatico: Il deputato grossetano Fabrizio Rossi ha presentato oggi in Commissione territorio e lavori pubblici della Camera una interrogazione a riposta orale interrogando il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per conoscere quando sarà dato l’avvio ai lavori di ripristino della viabilità della Ss223 di Paganico in direzione Grosseto, nei pressi della zona “Cerro Sughero”, nel comune di Campagnatico, arteria che collega la città di Grosseto a Siena che dal maggio 2023 è stata chiusa da Anas per un cedimento strutturale, e a oggi non ancora sistemata.

“La Ss223 – scrive Rossi nell’interrogazione - è una strada di primaria importanza che collega la provincia di Grosseto a Siena e al capoluogo di Regione e inoltre, in special modo durante il periodo tra aprile e ottobre è interessata da flussi di intensissimo traffico, causato soprattutto dal notevole flusso di turisti che, fortunatamente, sono molto numerosi in Maremma. La riduzione ad una sola corsia di marcia ha creato, soprattutto nei periodi estivi un imponente rallentamento veicolare con conseguente considerevole aumento della pericolosità della strada, con causa di incidenti stradali e notevoli disagi per abitanti e turisti”.

Questa la risposta all’interrogazione di Rossi, da parte del Ministro alle infrastrutture e trasporti:

“In riferimento agli aggiornamenti recenti, Anas ha comunicato di aver concluso la progettazione per la sistemazione definitiva del suddetto tratto, la cui realizzazione consentirà il ripristino della piena funzionalità dell’arteria. Attualmente, sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori, con previsione di avvio degli stessi entro il prossimo mese di gennaio. La conclusione di tale intervento e la riapertura al traffico della corsia di marcia è prevista entro la fine del primo semestre del 2025, in prossimità dell’avvio della stagione estiva. In considerazione della particolare rilevanza della Ss 223 nell’ambito dei flussi turistici, culturali ed economici che interessano la provincia di Grosseto, il Mit ha sensibilizzato Anas nel rispetto del cronoprogramma definito”.