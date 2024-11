La maratona di solidarietà che dona Speranza ai bambini di Chernobyl

Grosseto: Nel cuore della Maremma, si rinnova la magia dell’EcoNatale di Legambiente, un progetto che intreccia generosità, rispetto per l’ambiente e solidarietà verso le bambine e i bambini di Chernobyl. Questa iniziativa, nata sotto l’egida di Legambiente, è un ponte che collega l’Italia alla Bielorussia, unendo i cuori in una rete di aiuto concreto.

Scegliere le eco-confezioni natalizie non significa solo celebrare le feste con prodotti alimentari sani e sostenibili, ma compiere un gesto di responsabilità e speranza. A decenni dal disastro nucleare, molte famiglie nelle aree colpite continuano a vivere in un contesto segnato dalla contaminazione, con cibo e acqua che rappresentano ancora una minaccia per la salute. Con l’EcoNatale, ogni acquisto diventa un tassello fondamentale per sostenere il Progetto Rugiada, un programma che offre ai più piccoli un luogo sicuro dove possono accedere a cibo sano e acqua non contaminata, proteggendoli dagli effetti devastanti della radioattività.

Le confezioni natalizie sono un omaggio alla bontà e alla sostenibilità: realizzate con materiali ecosostenibili grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Scatolifici, portano con sé il sapore autentico della natura e il valore di scelte consapevoli. Acquistandole, si sostiene direttamente il Centro Speranza, un presidio sanitario che rappresenta un’opportunità di rinascita per tanti bambini e le loro famiglie. Ogni euro raccolto attraverso questa iniziativa contribuisce a costruire un futuro più giusto, più sano, più sostenibile.

Dietro ogni confezione c’è un messaggio potente: unire le forze per proteggere il pianeta e prendersi cura delle persone. Partecipare all’EcoNatale significa trasformare il Natale in un’occasione di rinascita per chi ne ha più bisogno. Un dono che fa bene a chi lo riceve, ma anche al nostro mondo.

Vuoi fare la differenza? Scopri le composizioni delle confezioni su www.festambiente.it/econatale, scrivi a info@festambiente.it o chiama il numero 0564487711 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00).

Quest’anno, scegli l’EcoNatale: il regalo più prezioso è quello che dona Speranza.