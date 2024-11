Torna la mostra mercato di ricamo della Cadic

Fare un regalo di Natale prezioso ed al tempo stesso aiutare chi ha bisogno è possibile grazie alla mostra mercato che le abili ricamatrici della Cadic di Porto S. Stefano allestiscono anche quest’anno nella sala Gasparrini adiacente alla chiesa dell’Immacolata al Valle.

Porto Santo Stefano: L’inaugurazione è fissata per venerdì 6 dicembre e da allora l’esposizione resterà aperta tutti i giorni fino al 10 dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

A disposizione dei visitatori tantissimi oggetti realizzati nel corso dei mesi da una ventina di ragazze sotto la guida dall’esperta e responsabile del progetto “L’arte della nonna”, Licia Dubbiosi.

Come accade ormai da trent’anni, le signore si ritrovano due volte a settimana per dar vita a lenzuolini e bavaglini per bambini, portapane, accessori per la cucina, asciugamani di spugna e di lino e tanti altri oggetti unici. Piccoli e grandi capolavori artigianali che sono anche il risultato di ore trascorse insieme a parlare e stringere amicizie. In una parola: socializzare, secondo l’altra importantissima valenza di questa attività della Cadic.

Tornando alla possibilità di acquistare regali di Natale, occorre sottolineare l’opportunità di far del bene, dal momento che l’intero ricavato delle vendite verrà devoluto alla Caritas parrocchiale, anch’essa attivissima nel prestare aiuto a chi è meno fortunato.

Mancano dunque pochissimi giorni al 6 dicembre e tutto e pronto. Le ricamatrici vi aspettano per cogliere un’occasione davvero unica.