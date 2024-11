Attualità Tre nuovi escavatori e un decespugliatore semovente per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud 27 novembre 2024

Tre escavatori giunti al termine del ciclo di utilizzo sono stati sostituiti con macchine delle stesse caratteristiche Grosseto: Si tratta di due escavatori idraulici Hitachi del peso di 210 quintali e di un escavatore Hitachi da 130 quintali più leggero e agile, adatto alle aree fangose e con una vegetazione più delicata, nelle quali è necessaria una minore pressione. Per gli escavatori da 210 quintali è confermata la formula del noleggio, per quello da 130 quintali il leasing con possibilità di riscatto dopo 5 anni. Queste macchine, che sono assegnate alla sede operativa di Barbaruta, sono destinate alla piana grossetana e a quella dell’Albegna, ma potranno essere spostati anche in altre zone del comprensorio. E’ invece assegnato alla sede operativa di Ponte d’Arbia il nuovo decespugliatore semovente Energreen che andrà a integrare il parco macchine attualmente presente in provincia di Siena. “Con questi nuovi mezzi – afferma Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – contiamo di dare una risposta importante in termini di efficienza al nostro lavoro. Parliamo di escavatori e di un decespugliatore semovente moderni, che sostituiscono mezzi ormai giunti al termine del loro percorso”. “Visto anche il grande sforzo operativo al quale le nostre macchine sono sottoposte – aggiunge Bellacchi – è essenziale avere a disposizioni strumenti efficaci e performanti, nel rispetto dell’ambiente e anche in termini di consumi. I nuovi mezzi permetteranno infatti un importante risparmio energetico”.

